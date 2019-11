Ni več neznank, zgodovinski spektakel se začenja v Ljudskem vrtu

Evropsko prvenstvo 2021 do 21 let

Slovenija se pripravlja na največji nogometni dogodek, kar ga bo imela čast gostiti v obdobju državne samostojnosti. Leta 2021 bo združila moči s sosedo Madžarsko in gostila evropsko prvenstvo za mlade reprezentance do 21 let. Tekme bodo potekale tudi v Mariboru, Celju, Ljubljani in Kopru, otvoritveno dejanje pa bo 9. junija 2021 v Ljudskem vrtu!

Nogometna zveza Slovenije (NZS) se skupaj z madžarskimi partnerji zavzeto pripravlja na velik dogodek. Leta 2012 je gostila evropsko prvenstvo nogometašev do 17 let, slovenske barve so takrat med drugimi branili Petar Stojanović, Domen Črnigoj, Luka Zahović in Dino Hotić, leta 2021 pa bodo na slovenskih zelenicah zaigrali še večji zvezdniki, saj bo Slovenija sogostiteljica največjega nogometnega turnirja za mlade upe do 21 let.

Selektor mlade slovenske reprezentance Primož Gliha pripravlja izbrano vrsto do 21 let na največji izziv. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poldrugo leto pred začetkom je znan končni razpored. Čast otvoritvenega dejanja bo pripadla Mariboru. Ljudski vrt, ki naj bi prihodnje leto zažarel v še lepši podobi, saj bo obnovljena osrednja tribuna, bo prizorišče uvodne tekme. Na njej bo nastopila slovenska reprezentanca, ki jo vodi Primož Gliha in si je podobno kot Madžarska že zagotovila neposredno udeležbo na tekmovanju. To bo zgodovinsko dejanje, saj bo Slovenija na Euru do 21 let nastopila prvič.

Evropsko prvenstvo do 21 ali 23 let? Euro 2021 bo potekal tudi v knežjem mestu. Foto: Vid Ponikvar Kakor veleva naziv tekmovanja, bi morali na prvenstvu nastopili le igralci, stari do 21 let, tako pa bi si ta Euro morda zaslužil drugačen naslov, saj bodo imeli pravico nastopa nogometaši, rojeni po 1. januarju 1998. Tako bodo lahko, če se bodo seveda pojavili na seznamu selektorja, nastopili tudi igralci, ki bodo takrat že dopolnili 23 let. Večino bodo vendarle sestavljali nekoliko mlajši upi evropskega nogometa, med katerimi pa bi lahko nase opozarjali tudi najobetavnejši najstniki.

Maribor, Celje, Ljubljana in Koper

Euro 2021 bo potekal tudi v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar Na Euru 2021 bo prvič v zgodovini tovrstnih tekmovanj nastopilo 16, ne pa osem reprezentanc. Udeleženci bodo razdeljeni v štiri skupine, najboljši dve reprezentanci v vsaki skupini pa si bosta zagotovili napredovanje v četrtfinale. Takrat se bo tudi začel izločilni del tekmovanja.

Polovica tekem bo tako v Sloveniji, polovica pa na Madžarskem. Poleg Maribora bodo lahko dvoboje nekaterih največjih evropskih upov spremljali tudi ljubitelji nogometa v Celju, Ljubljani in Kopru. Bonifika bo doživela prenovo, na Obali se bo povečala kapaciteta stadiona, s tem pa bo tudi izpolnjen pogoj za igranje tekem tovrstnega značaja tudi v tem delu Slovenije.

Koprski stadion Bonifika bo za potrebe evropskega prvenstva še povečal kapacitete. Foto: Vid Ponikvar

Na Madžarskem bodo dvoboji v Budimpešti, Szombathelyju, Györu in Szekesfeharvarju, kjer bo 26. junija tudi odigran veliki finale. Evropskemu prvaku bo pokal predal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Naslov bodo branili Španci, ki so bili letos najboljši v Italiji in San Marinu.