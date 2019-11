Ljubljančan v Mariboru kar ne more verjeti, kaj vse je že prestal #video

Nogometaši Maribora med reprezentančnim premorom polnijo baterije in se pripravljajo na derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Pot jih bo vodila v Kidričevo, kjer bi lahko nastopil tudi Amir Dervišević. V prejšnji sezoni je bil eden izmed nosilcev igre vijolic in standardni reprezentant, nato pa se je poleti nepričakovano znašel na stranskem tiru. Po nekaj mesecih trpljenja in čakanja je vendarle dočakal priložnost. Odkar igra redno, Maribor zmaguje!

Leto dni poprej je bil Amir Dervišević eden najboljših igralcev prvenstva. Bil je vodilni asistent tekmovanja. Navduševal je s predložki, dosegal atraktivne zadetke, redno se je pojavljal tudi na seznamu članske reprezentance, za katero je zbral šest nastopov. Spomladi ni bil več tako prepričljiv, a to ni zmotilo njegove vijoličaste idile. Z Mariborom je postal državni prvak, nato pa se je poleti njegov status v Ljudskem vrtu obrnil na glavo. Zvezno vrsto so okrepili številni novinci, v katere je strokovno vodstvo polagalo veliko upanje. Dervišević je postal višek.

Nikdar ne smeš obupati

V prejšnji sezoni je bil kralj asistenc. Zbral jih je kar 15. Foto: Grega Valančič/Sportida Klub ga je želel prodati, a je visokonogi Ljubljančan ostal na Štajerskem. Ostajal je brez priložnosti, ostajal na tribunah, izven načrtov trenerja, po nekaj mesecih pa se je le zgodil premik. Premik na bolje. Konec oktobra je po dolgem času zaigral za Maribor, hitro pozabil na mučno obdobje neigranja. Pri Mariboru je doživel ogromno stvari. Nekaj prijetnih, nekaj veliko manj prijetnih.

''Na mojo izkušnjo gledam kot na potrditev, da se moraš boriti in nikdar ne obupati,'' je v pogovoru za klubsko stran poudaril, kako se je spopadal s težavami. Trpel je zlasti na psihološkem področju, saj je izgubil tekmovalno formo, a ni obupal. ''Trud je poplačan. Vesel sem, da spet igram. Poskušal bom zadržati ta nivo in ostati na igrišču tudi v prihodnje,'' upa, da bo nadaljevanje sezone ponudil manj stresa kot v zadnjih mesecih, ko je lahko pozabil na igralne minute.

Začel je dodatno delati na sebi

Lani je bil standardni reprezentant, nato pa postopno izgubil mesto v izbrani vrsti. Foto: Reuters Priznava, da se je konkurenca v zvezni vrsti, poleti so prišli Rok Kronaveter, Andrej Kotnik in Rudi Požeg Vancaš, zelo zaostrila. ''Prišli so res odlični igralci, potrebnega je bilo nekaj časa za prilagajanje in zdaj verjamem, da smo na pravi poti. Imamo kvaliteto, ob izkušnjah je tudi dovolj mladosti in spet lahko začnemo pisati eno novo, uspešno zgodbo za Maribor.''

V obdobju, ko je ostajal proč od naslovnih in žarometov, je našel način, kako čim hitreje pozabiti na nezadovoljstvo. ''Moj primer je takšen, da morda prej nisem ob treningih ravno veliko časa preživljal v fitnesu ali na dodatnih treningih. Ko se ti nekaj zgodi, začneš na neki način delati več na sebi. Rekel sem si, zdaj moraš stisniti in se še dodatno potruditi. Če ne moreš do minut na igrišču, moraš vsaj delati zase. Da se ne bi zgodilo, da bi bil nepripravljen, če se bo pojavila nova priložnost za igranje. Kot bi rekel moj oče, treba je delat', delat', delat'. Drugače ne gre, druge izbire ni. To se je znova izkazalo. Prišla je priložnost, zagrabil sem jo in poskušal bom ostati del ekipe,'' je ponudil odgovor, s čim je prepričal trenerja, da si ponovno zasluži priložnost. Veliko je delal na sebi, trud je obrodil sadove.

Težko je opisati, kaj vse je že doživel

Odkar sta se v začetno postavo Maribora vrnila Amir Dervišević in Jasmin Handanović, vijolice zmagujejo kot po tekočem traku. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Mariboru je občutil vzpone in padce. Osvajal je lovorike, doživljal ovacije občinstva, zabijal evrogole in si odprl vrata reprezentance, po drugi strani pa izkusil tudi mnogo gorja. Bil je prestavljen v B-ekipo, pa odšel na pósodo k drugoligašu, na lastni koži je celo občutil nezadovoljstvo navijačev, od katerih je prejel klofuto.

''Verjetno so res redki primeri s podobno zgodbo. Včasih kdo pogosto menjava klube in mora vedno začenjati znova. Jaz sem tukaj že več kot šest let, doživel sem vzpone in padce. Kaj vse se mi je zgodilo, je težko opisati. Mislim, da na takšen način res še nihče ni šel od rednega igranja do B-ekipe in nazaj, tudi do reprezentance, pa spet na klop in tribuno. Lahko rečem, da sem se vrnil kot feniks. Nabralo se je materiala za knjigo, morda celo za kakšen krajši film,'' ne skriva, da so njegova zadnja leta razburljiva. Na njegovo žalost ne le po dobrih, ampak tudi po manj prijetnih trenutkih.

Mojstrski zadetek Derviševića proti Rudarju (sezona 2018/19):

Odkar igra Dervišević v začetni enajsterici, podobno velja tudi za Jasmina Handanovića, ki se je vrnil med vratnici, Maribor zmaguje. V zadnjih treh krogih je osvojil maksimalnih devet točk, zaostanek za Olimpijo znaša le dve točki. Maribor je premagal Celje (1:0), Bravo (1:0) in Domžale (4:1), v nedeljo pa ga čaka veliki spopad z Aluminijem, največjim presenečenjem sezone.

Lestvica ne laže, cilj se ne spreminja

V nedeljo želi v Kidričevem premagati Aluminij. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Fantje so v zadnjem obdobju nanizali dobre rezultate. Zdaj smo začeli novo serijo, naj se nadaljuje. Zadnje tri zmage so bile zelo pomembne, morda nismo blesteli, a je treba odgarati vsako tekmo na najboljši način. Včasih katera tekma ni lepa na pogled, najbolj pomembno pa je zmagovati in proti Domžalam smo že dodali večjo učinkovitosti ter atraktivnost. Zdaj se pripravljamo maksimalno, pred nami je še en delovni teden med tem reprezentančnim premorom do dvoboja z Aluminijem, ki igra fenomenalno že v daljšem obdobju. Lestvica ne laže, naši naslednji tekmeci niso zaman po številu točk skupaj z nami. Toda naš cilj v zagotovo zanimivi tekmi se ne spreminja, gremo po zmago in komaj čakamo, da se tekmovanje nadaljuje,'' 27-letni Ljubljančan, ki mu pogodba z Mariborom poteče konec sezone 2019/20, ne skriva, kako želi z Mariborčani ubraniti naslov državnega prvaka. To bi bila pika na i razgibani karieri, ki jo okuša, odkar se dokazuje v mestu ob Dravi.