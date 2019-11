Vse je bilo super in korektno, potem pa so nanj pozabili #video

"Iz bosanske nogometne zveze so stopili v stik z mano in hitro smo se dogovorili," je za mnoge presenetljivo odločitev v intervjuju za oddajo Goool! z nekaj besedami komentiral vezist Maribora, ki je v tej sezoni za slovenske prvake dosegel že pet zadetkov in dodal še deset podaj. Ko je dobil zeleno luč, da lahko zaigra za drugo državo, Prosinečki ni izgubljal časa in ga takoj vpoklical. "Po povabilu selektorja sem bil zelo ganjen. Z veseljem sem se odzval povabilu. Komaj čakam na nov zbor," je svoje prve vtise v novi reprezentanci strnil 24-letni Ljubljančan.

Tudi o legendarnem Hrvatu ima lepe besede. "On je legenda, bil je vrhunski igralec. Vidi se, da ti lahko svetuje, kako biti še boljši. Name je naredil zelo dober vtis. O tem, kje me vidi v tej reprezentanci, še nisva govorila, a očitno je že nekaj videl, da me je še drugič vpoklical," še pove član Maribora.

Matjaž Kek ga po tekmi s Kitajsko ni več klical. Foto: Grega Valančič/Sportida

Razočaran, a prisiliti ni mogel nikogar

Član vseh mladih slovenskih reprezentanc je bil v začetku tega leta vpoklican tudi v B-reprezentanco, ki je s Kitajsko do 25 let odigrala prijateljsko srečanje (2:2). Hotić je odigral skoraj vse srečanje, nato pa s selektorjem Matjažem Kekom ni imel več nobenega stika. "Razočaranje, ker nisem bil poklican v slovensko člansko reprezentanco, je seveda bilo prisotno. A kot igralec ne moreš nobenega prisiliti. Moja naloga je kar se da veliko pokazati na igrišču, nato pa je tukaj selektor, ki se odloči," pravi Hotić.

Poudarja, da je bilo v slovenski reprezentanci vse tako, kot mora biti, a po tisti tekmi s Kitajci so nanj pozabili. "Počutil sem se dobro, vse je bilo korektno, tudi tekmo s Kitajsko sem skoraj v celoti odigral, potem pa z NZS in Kekom nisem imel več stika. Sledil je klic Bosanske nogometne zveze, in kot sem že rekel, smo se dogovorili," je sklenil eden najboljših igralcev Maribora.

Sta vodstvo NZS in selektor Matjaž Kek naredila napako, ko se nista bolj potrudila za nogometaša, kot je Dino Hotić? Da, veliko napako. Še žal jima bo. 49,08% +

Ne, Dino ni dovolj dober za slovensko izbrano vrsto. 40,49% +

Ne vem. Zdi se mi, da se zdaj bolje počuti, kot bi se, če bi imel Triglav na prsih. 10,43% +

