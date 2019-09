Se je Dino Hotić odločil za dres BiH?

Slovenija spada med manjše evropske države. V primerjavi z večjimi se ne more pohvaliti s širokim bazenom vrhunskih nogometašev, v bližnji prihodnosti pa bi se lahko seznam igralcem, ki tako ali drugače izstopajo iz povprečja, še skrčil. Dino Hotić se namreč spogleduje z idejo, da bi zaigral za člansko izbrano vrsto Bosne in Hercegovine.

Prosinečki razmišlja o Ljubljančanu

Zvezni igralec Maribora spada med najboljše igralce Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Pred 24 leti se je rodil v Sloveniji, v sebi pa nosi tudi bosanske korenine. Njegovi starši namreč prihajajo iz dežele, ki je v zadnjih desetletjih svetovnemu nogometu ponudila več zvezdnikov, zdajšnje pa vodi selektor Robert Prosinečki in z njimi doživlja težave, saj mu v kvalifikacijah za EP 2020 ne gre vse po načrtih. Pred zelo pomembnima obračunoma proti Finski in Grčiji, ki bi že lahko odgovorila na vprašanje, ali bo BiH v igri za nastop na Euru sploh ostala do novembrskih nastopov, je Prosinečki razmišljal tudi o 24-letnem zveznem igralcu Maribora. To je v začetku tedna prek družbenega omrežja Twitter sporočil novinar Al Jazeere Emir Delić in dodal, da naj bi Hotić prejel potni list BiH.

Nogomania poroča, da se je postopek zamenjave Hotićevega nogometnega državljanstva po besedah njegovega agenta Irfana Redžepagića že začel. Svoje bo morala zdaj opraviti birokracija, nogometna zveza BiH, ki čaka potrebno dokumentacijo od Nogometne zveze Slovenije (NZS), nato pa bo poskušala prepričati svetovno krovno zvezo, da Ljubljančanu, ki je v preteklosti večkrat branil barve Slovenije v mlajših starostnih kategorijah, pod vodstvom Matjaža Keka pa letos v Španiji odigral tekmo z B-reprezentanco, omogoči igranje za BiH. Odkar so se začele kvalifikacije za EP 2020, se ni znašel na seznamu vpoklicanih izbrancev, kar je še dodaten razlog za željo, da bi nekoč oblekel dres Bosne in Hercegovine.

Hotić je večkrat zastopal barve Slovenije v mlajših selekcijah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Maribor bo danes v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije gostil velenjski Rudar, v soboto pa ga čaka večni derbi, gostovanje v Stožicah pri vodilni Olimpiji.