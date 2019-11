Konec zmagovitega niza Olimpije, Jeseničani zmagali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je doma klonila proti Cortini, Jeseničani so zmagali pri Bregenzerwaldu. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na domačem ledu lovili še deveto zaporedno alpsko zmago, a morali letos nadvse razpoloženi Cortini priznati premoč po kazenskih strelih. Zmaji so tako s prvega mesta Alpske lige zdrsnili na tretje. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so premagali Bregenzerwald.