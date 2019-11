Ljubljančani po novi zmagi na alpskem vrhu

Hokejisti Olimpije so prišli do osme zmage v nizu v alpski ligi.

Hokejisti Olimpije so prišli do osme zmage v nizu v alpski ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po reprezentančnem premoru se v tekmovalni ritem Alpske lige vračata tudi oba slovenska predstavnika. Hokejisti HK SŽ Olimpija, med katerimi ni več Aleša Kranjca , so doma s 3:1 premagali slovensko obarvani Zell am See in niz alpskih zmag podaljšali na osem. Branilci naslova so z zmago skočili na vrh lestvice Alpske lige. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo nove točke lovili v soboto.

Avstrijsko moštvo, ki je tokrat izgubilo v Tivoliju, kot trener vodi Jaka Avgustinčič, zanj pa igrata dva Slovenca, napadalec Jure Sotlar in branilec Maks Selan.

Obe ekipi sta zaigrali oslabljeni, pri gostih je zaradi poškodb, bolezni in službenih obveznosti manjkala peterica, zmajem pa nista mogla pomagati pomembna člana obrambe Kristjan Čepon in David Planko​​​​​​, ki sta se poškodovala pred reprezentančnim premorom in naj bi bila odsotna vsaj še dva tedna. Prav tako v ekipi ni bilo drugega vratarja Tilna Spreitzerja (zlomljen prst na nogi), tako da je bil menjava Žana Usa mladi Nal Kavčič.

Hokejisti favorizirane Olimpije so se za zmago precej namučili, čeprav so bili boljši tekmec. Toda terenske premoči, razmerje v strelih je bilo na koncu 42-18, niso znali spremeniti v občutnejšo prednost še na semaforju. Za gole so poskrbeli Anej Kujavec v prvi, Žan Jezovšek v drugi in Luka Ulamec, ki se je uspešno vrnil po poškodbi ledvenih vretenc - staknil jo je avgusta na poletni ligi -, v zadnji tretjini.

Pri gostih, ki so v začetku drugega dela izenačili na 1:1, se je izkazal mladi vratar Alexander Schmidt, ki je zmajem večkrat preprečil zvišanje vodstva, ubranil številne zrele priložnosti in zbral 39 obramb.

Hokejisti Olimpije so prevzeli vodstvo v Alpski ligi. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Z zmago so Ljubljančani začasno skočili na prvo mesto lige. Isto število točk ima drugi Asiago, podprvak Pustertal, ki je moral današnjo tekmo odpovedati, pa je s točko zaostanka tretji.

Olimpija bo po četrtkovi tekmi, na kateri je prišla do osme zaporedne alpske zmage, spet na delu v soboto, ko bo ob 19. uri gostila Cortino. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo takrat gostovali pri Bregenzerwaldu.

Alpska liga, 14. november

Preberite še: