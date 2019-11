Železarji ob koncu praznih rok, Olimpija ne popušča

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice (11. mesto) so v Podmežakli gostili vodilno moštvo tekmovanja Asiago, vodili, nato pa po zadetku, prejetem pol minute pred koncem, izgubili z 1:2. Člani HK SŽ Olimpija so sedmo zaporedno alpsko zmago vknjižili na Južnem Tirolskem, Sterzing so strli z 2:1, in skočili na tretje mesto.

Slabih tisoč gledalcev je v Podmežakli v 7. minuti pozdravilo zadetek Erika Svetine, a pri vodstvu domačih ni ostalo dolgo. Gostje so z izenačenjem odgovorili že dobro minuto pozneje, a Jeseničani so imeli tik pred koncem prve tretjine spet razlog za zadovoljstvo. Andrej Hebar je soigralce na odmor odpeljal z novim vodstvom (2:1). Rezultat je vztrajal vse do 54. minute, ko je Alexander Gellert premagal novo jeseniško okrepitev v vratih Antoina Bonvalota. Ko je že kazalo, da se bo nova tekma Jesenic zavlekla v podaljšek, je Simone Olivero še tretjič zatresel domačo mrežo in postavil končnih 3:2 za Asiago.

Olimpija se veseli nove zmage in skoka na tretje mesto. Foto: Sportida

Ljubljančani so zmagoviti niz nadaljevali na Južnem Tirolskem, kjer so ugnali Sterzing Vipiteno. Zmaje je v vodstvo v 15. minuti popeljal Anže Ropret. Gostitelji so do izenačenja prišli z igralcem več v 45. minuti, slabih deset minut pozneje pa je Žiga Pešut poskrbel za novo vodstvo Olimpije, pri katerem je ostalo do konca srečanja.

Varovanci Gregorja Polončiča so tako vknjižili sedmo zaporedno zmago in napredovali na tretje mesto. Pred njimi sta le Asiago in lanski finalist Pustertal.

Osmerica v Latvijo

Večerni tekmi sta za slovenska predstavnika v Alpski ligi zadnji pred reprezentančnim premorom. Ta sledi prihodnji teden, slovenska reprezentanca bo med četrtkom in soboto igrala v Latviji, kjer jo ob gostiteljih čakajo še Belorusi in Francozi. Na seznamu povabljene 25-erice na ponedeljkov zbor na Bledu je osem hokejistov Olimpije in Jesenic, in sicer David Planko, Luka Zorko, Mark Čepon in Gal Koren iz zelenega ter Aljoša Crnovič, Blaž Tomaževič, Gašper Glavič in Andrej Hebar iz rdečega tabora.

Nova tekma Jesenic v Alpski ligi sledi 16. novembra, ko bodo gostovali pri Bregenzerwaldu, Olimpija bo dva dni prej, v četrtek, 14. novembra, gostila Zell am See.

Alpska liga, 2. november

Lestvica

