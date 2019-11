Kopitar izbral orožja za edini test pred pomembnima domačima akcijama

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je določil 25 hokejistov, ki se bodo v ponedeljek zbrali na Bledu, med četrtkom in soboto pa igrali na pripravljalnem turnirju v Latviji. Med njimi je kar nekaj takih, ki so dobili priložnost za dokazovanje, tudi iz HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. V Liepaji se bodo ob gostiteljih pomerili še z Belorusi in Francozi. To bo edina reprezentančna akcija pred februarskimi olimpijskimi pred kvalifikacijami v Podmežakli in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda v Tivoliju.

Slovensko hokejsko reprezentanco v tej sezoni čakata pomembni domači akciji. Februarja bo na Jesenicah igrala olimpijske predkvalifikacije, na katerih se bo pomerila z Japonsko, Litvo ter najslabše rangirano reprezentanco iz predkvalifikacij (skupine K, L ali M).

Vrhunec reprezentančnega tekmovalnega obdobja pa bo domače svetovno prvenstvo Divizije I-A konec aprila v Ljubljani (Tivoli), na katerem se bo Slovenija za vrnitev med elito borila z izbranimi vrstami Avstrije, Francije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

Slovenci se bodo v Liepaji pomerili z Belorusi, Latvijci in Francozi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Edini preizkus pred februarsko predbitko za nastop na OI 2022 na Kitajskem bodo risi opravili v prihodnjih dneh. Med četrtkom in soboto bodo sodelovali na mednarodnem turnirju iz niza Euro Ice Hockey Challenge. Potekal bo v latvijski Liepaji, kjer bodo Slovenci, kot je to v navadi zadnja tri leta, palice prekrižali z Latvijci, Francozi in Belorusi. To bo zadnji turnir v sklopu štiriletnega dogovora omenjenih krovnih hokejskih organizacij, sklenjenega junija 2016.

Med povabljenimi je osem hokejistov Olimpije in Jesenic, med njimi tudi branilca zmajev David Planko in železarjev Aljoša Crnovič. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Priložnost za dokazovanje mnogih

Matjaž Kopitar, ki se je vrnil na selektorski položaj, je sestavil seznam 25 hokejistov, na katere bo računal v Latviji. Priložnost je dobilo kar nekaj oklepnikov, ki trkajo na vrata izbrane vrste in se bodo poskušali dokazati selektorju, ki na Baltik pričakovano ne bo odpeljal najmočnejše zasedbe.

Rok Tičar in Žiga Jeglič bosta spet združila moči. Foto: Vid Ponikvar Na seznamu je osmerica hokejistov enega od dveh slovenskih predstavnikov Alpske lige, prav tako vsi "Poljaki", z izjemo Mihe Štebiha, ki se je na Poljsko preselil šele pred dnevi, pa vsi, ki si kruh služijo v ligi EBEL. V Latvijo bosta potovala tudi povratnik po dolgotrajnem okrevanju Žiga Jeglič in Rok Tičar, priložnost je dobil tudi 22-letni Luka Maver, ki igra na univerzi čez Lužo. Še najbolj standardna je vratarska trojka, med katero so Gašper Krošelj, Matija Pintarič in Luka Gračnar.

Kopitar bo varovance zbral v ponedeljek na Bledu, kjer so predvideni trije treningi na ledu, v sredo bodo odpotovali v Liepajo, kjer sledi še en trening, v četrtek pa že prva tekma. Nasprotnik bo gostiteljica, nato sledita še obračuna z Belorusi in Francozi.

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci: Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, David Planko, Luka Zorko (vsi HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočnik Selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

Turnir EIHC (Liepaja, 7.-9. november) Četrtek, 7. november

20.30 Latvija - Slovenija Petek, 8. november

16.30 Belorusija - Slovenija Sobota, 9. november

14.30 Slovenija - Francija



