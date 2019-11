Nič več za Olimpijo

"Alešu, ki je z nami osvojil štiri naslove, na naše mlajše branilce pa prenesel svoje bogate izkušnje in znanje, se v klubu iskreno zahvaljujemo za nepozabno lansko sezono in mu želimo veliko sreče na nadaljnji poti," so v ljubljanskem klubu zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so se z 38-letnikom, ki se jim je pridružil pred lansko sezono, razšli sporazumno.

Kranjčev odhod je že dlje časa visel v zraku, a pri Olimpiji o njem do danes niso želeli javno govoriti. Gorenjca vse od celinskega pokala, ko je zadnjo tekmo spremljal ob ledu, kjer se je znašla peterica (večina, ker ni zadovoljila pričakovanj), ni bilo več v kadru varovancev Gregorja Polončiča, ki Kranjca dobro pozna še iz igralskih časov.

Zmaji se bodo v tekmovalni ritem Alpske lige vrnili v četrtek, ko bodo gostili Zell am See in poskušali nadaljevati zmagoviti niz.

Preberite še: