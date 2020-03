Nove odpovedi svetovnih prvenstev. V torek rdeča luč za Tivoli?

Vodstvo Mednarodne hokejske zveze (IIHF) je danes zaradi preventivnih ukrepov pred širjenjem koronavirusa odpovedalo še štiri moška svetovna prvenstva, ki bi morala biti na sporedu v drugi polovici aprila. V torek bodo razpravljali o statusu ostalih prvenstvih, ki so predvidena za april in maj. Pričakovati gre, da bo takrat posvetila rdeča luč tudi za Tivoli, ki bi moral prvenstvo drugega razreda gostiti med 27. aprilom in 3. majem.

V hokeju se vrstijo nove tekmovalne odpovedi. Vodstvo IIHF je že pred časom odpovedalo devet svetovnih prvenstev in več turnirjev v Aziji, v petek pa prečrtalo še štiri svetovna prvenstva v moški konkurenci. Rdeča luč za aprilsko izvedbo po novem sveti še pri prvenstvih divizije II (skupine A in B), ki bi morala biti na Hrvaškem in Islandiji, in divizije III (skupine A in B), ki bi ju morala gostiti Luksemburg in Južnoafriška republika. Danes so med drugim odpovedali tudi svetovno prvenstvo do 18 let v ZDA.

V začetku prihodnjega tedna o preostalih prvenstvih

Svet IIHF bo o statusu preostalih svetovnih prvenstev za moške, predvidenih za april in maj, prek konferenčnega klica razpravljal v torek, so zapisali na uradni strani krovne hokejske zveze. Beseda bo tako tekla o svetovnem prvenstvu elite, ki bi moralo maja potekati v Švici, pa tudi o SP drugega razreda (divizija I, skupina A), ki so ga dodelili Sloveniji. Med 27. aprilom in 3. majem bi se moralo šest reprezentanc udariti v Tivoliju.

Pri Tivoliju, ki v teh dneh doživlja prenovo, bo rdeča luč za aprilsko prvenstvo najverjetneje posvetila v torek. Foto: Vid Ponikvar

Čez lužo je ugledni časnik The Hockey News že v četrtek pisal, da je IIHF SP elite že odpovedala, a da bo uradna odločitev znana čez nekaj dni. Pri IIHF so zapis zanikali in dodali, da status prvenstva, na katerega je vezano tudi tisto v Ljubljani, ostaja isti. Kljub zanikanju gre realno pričakovati, da bo tako za ljubljansko prvenstvo kot tisto v Švici kmalu posvetila rdeča luč.

Moratorij in prestavitev na naslednje leto?

V Švici bi morali igrati tudi reprezentanti Italije, ki jo je koronavirus za zdaj najbolj prizadel. Prav tako bi morali med elito igrati Kazahstanci, ki pa naj še lep čas ne bi smeli zapustiti države.

Foto: Jure Makovec/STA

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je pred dnevi dejal, da prvenstvo v Ljubljani zagotovo bo, ob tem pa dodal, da se vse skupaj lahko zamakne na poznejši termin: "Lahko naredijo moratorij in se dogovorijo, da se vse za eno leto prestavi, domačin pa ostane isti."

Medtem je kar nekaj evropskih hokejskih lig predčasno končalo sezone, liga NHL in tudi lige nižje ravni čez lužo pa so do nadaljnjega prekinile tekmovanje.

