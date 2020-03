Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odpovedi hokejskih sezon se zaradi preventivnih ukrepov pred širitvijo koronavirusa vrstijo kot po tekočem traku. Danes so klubsko sezono predčasno končali tudi v elitni švicarski ligi NLA in tamkajšnjih nižjih tekmovanjih. Švica bi morala maja gostiti elitno svetovno prvenstvo za moške, nanj je vezano tudi predvideno svetovno prvenstvo v Ljubljani (27. april–3. maj), a najbolj realen scenarij ta trenutek predvideva prestavitev obeh prvenstev.

Kot prvi so se v torek oglasili v Nemčiji in odpovedali hokejske sezone v vseh hokejskih ligaških tekmovanjih, še isti dan je svoja vrata prav tako predčasno zaprla liga EBEL. V obeh državah se bo prvič po letu 1940 zgodilo, da ne bodo dobili prvaka.

Sledila je odpoved Alpske lige, v kateri sta bila v igri za naslov slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Zatem se je v sredo oglasilo vodstvo Hokejske zveze Slovenije (HZS) in zvečer sporočilo, da ustavlja vsa tekmovanja pod svojim okriljem, torej tudi državna prvenstva in ligo IHL v različnih kategorijah.

Švicarji bi morali maja gostiti moško hokejsko smetano, a vse kaže, da bo prvenstvo prestavljeno. Danes so v Švici odpovedali vsa klubska hokejska tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

V sredo so se za predčasen konec sezon odločili tudi na Slovaškem, na Poljskem, Norveškem, na Madžarskem (Erste liga), v četrtek so takšno odločitev sprejeli tudi na Češkem in v Švici, ki je pred dnevi najprej prekinila tekmovanje, zdaj pa odpovedala.

Prav na zadnjo, ki bi maja morala gostiti svetovno prvenstvo elitne divizije, je vezano tudi svetovno prvenstvo drugega razreda v hokeju v Ljubljani. "Naše prvenstvo je močno povezano s prvenstvom elitne skupine v Švici. Švica je imela že pred nami odlok, prestavili so začetek končnice domačega prvenstva ... Ko se bodo pri IIHF odločili, se bodo odločili za obe prvenstvi skupaj," nam je v torek dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Ta trenutek se zdi najbolj verjetna prestavitev prvenstva na poznejši termin. IIHF je že odpovedala/prestavila devet svetovnih prvenstev.

NHL-ovec brez gledalcev

V ligi NHL so se preventivni ukrepi najprej dotaknili ekipe San Jose Sharks, ki mora tri tekme odigrati za zaprtimi vrati. V kalifornijskem predelu Santa Clara County je namreč zbiranje večjih množic do konca marca prepovedano. Potem ko je liga NBA zaradi pozitivnega testa Rudyja Goberta prekinila sezono, so v ligi NHL še bolj pozorni in naj bi prav danes sporočili, kakšna bo usoda tekmovanja. Morda pred praznimi tribunami. Težko je sicer verjeti, da bi v NHL pri tem vztrajali prav dolgo časa, sploh zdaj, ko se bliža vrhunec sezone.

NHL-ovec San Jose Sharks bo v drugem delu marca, ko se vrne v svojo dvorano, moral igrati pred praznimi tribunami. Če bo takrat liga NHL še potekala po urniku. Foto: Reuters

Ponekod še igrajo, a vprašanje, do kdaj

Tekme so v času nastajanja prispevka v nekaterih evropskih državah še vedno napovedane, a se znajo tudi tam stvari iz ure v uro spreminjati. Tako še vedno igrajo v ligi KHL, na Švedskem, Finskem, v Latviji, Belorusiji, Ukrajini, na Danskem naj bi poskušali spremeniti sistem končnice, v francoski prvi ligi so v sredo še odigrali eno tekmo četrtfinala za zaprtimi vrati, do 17. marca pa v končnici zagotovo ne bodo več igrali. Vprašanje je, kaj bo po tem datumu.