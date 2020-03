S koronavirusom okužen branilec Juventusa Rugani. Kaj bo z ligo prvakov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

25-letni branilcu Juventusa Danieleju Ruganiju so potrdili okužbo s koronavirusom.

Pozno zvečer so iz vrst Juventusa poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da je z novim koronavirusom okužen njihov nogometaš Daniele Rugani. To je novica, ki pod vprašaj postavlja nadaljevanje lige prvakov. Torinčane povratna tekma osmine finala elitnega evropskega tekmovanja proti Lyonu čaka prihodnji teden.

"Nogometaš Daniele Rugani je bil pozitiven na coronavirus COVID-19. Pri Juventusu smo aktivirali vse izolacijske postopke, kot veleva zakon. Vključno z vsemi tistimi, ki so imeli stik z njim," so v sporočili za javnost, ki so ga v sredo zvečer malo po 23. uri poslali v javnost, zapisali pri Juventusu.

Daniele Rugani je v tej sezoni za Juventus odigral vsega dve tekmi, a je vseskozi v ekipi Torinčanov in je bil na klopi tudi na nedeljskem derbiju proti milanskemu Interju, na katerem je bil tudi Samir Handanović. Rugani je po tekmi na Twitterju objavil tudi fotografijo slavja s soigralci in osebjem Juventusa po veliki zmagi, s katero so Torinčani ujeli pomembne točke v lovu na naslov prvaka.

3 punti 2 gol e 1 sorriso in un momento complicato. Noi siamo questi💪#ForzaJuve⚪⚫ #JuveInter pic.twitter.com/qBPpql5Sa3 — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 8, 2020

Glede na stroge ukrepe odgovornih, ki so najstrožji prav v Italiji, zdaj izolacijska procedura skoraj zagotovo čaka vsaj celotno ekipo Juventusa, prav lahko, da bo v naslednjih dneh prišlo tudi do informacij o novih okužbah.

Kaj bo s povratno tekmo osmine finala lige prvakov?

Nove informacije o tem, kaj sledi, lahko pričakujemo kmalu, a že zdaj lahko sklepamo, da je ob italijanskem prvenstvu, ki je po najnovejšem ukrepu prekinjeno vsaj do 3. aprila, ogroženo tudi nadaljevanje lige prvakov. V tej Juventus povratna tekma proti Lyonu, s katerim so pred tremi tedni v Franciji izgubili z 0:1, čaka prihodnji torek, a je termin te tekme zdaj zagotovo močno ogrožen.

Rugani je bil na tisti tekmi na klopi, a priložnosti za igro, podobno kot proti Interju, ni dobil. Pred tem je bil dvakrat zapored na igrišču od prve do zadnje minute na prvenstvenih tekmah proti Brescii 16. februarja in Spalu šest dni pozneje.