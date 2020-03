Kopitar in druščina v lovu za sedmico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Los Angeles Kings bodo v noči na četrtek na domačem terenu poskušali zmagoviti niz podaljšati na številko sedem. Zadnje moštvo zahodne konference bo gostilo Ottawa Senators. Prvaki iz St. Louisa bodo gostovali pri Anaheimu, kjer bodo ponovili februarsko srečanje, ki so ga zaradi težav s srcem branilca St. Louis Bluesov Jaya Bouwmeesterja predčasno končali. 36-letni Kanadčan je konec februarja sporočil, da to sezono ne bo več igral. Odigrali bodo vse tri tretjine, a gola s prve tekme - prekinili so jo pri rezultatu 1:1 - bosta veljala.