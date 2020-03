Anže Kopitar in Kralji lovijo še šesto zapored

Hokejisti moštva Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar v noči na torek v ligi NHL lovijo šesto zaporedno zmago. V Staples Centru pričakujejo Colorado Avalanche, ekipo, ki v zahodni konferenci zaseda drugo mesto in je v tej sezoni zbrala kar 30 točk več od LA-ja. Na sporedu so še štiri tekme.

LA Kings so v naletu, Anže Kopitar in njegovi soigralci so namreč dobili zadnjih pet tekem, a ostajajo na dnu zahodne konference. Čeprav je Colorado glede na stanje na lestvici velik favorit, je izid v zmagah med tema dvema ekipama v tej sezoni izenačen na 1:1. Dve tekmi sta moštvi odigrali februarja letos, na prvi v Coloradu so bili s 3:1 boljši Kalifornijci, Hrušičan pa je k podvigu prispeval dve podaji, na drugi v Los Angelesu so z 2:1 slavili Avalanche, a šele po kazenskih strelih.

Liga NHL, 9. marec: Los Angeles Kings - Colorado Avalanche Buffalo Sabres - Washington Capitals St. Louis Blues - Florida Panthers Winnipeg Jets - Arizona Coyotes Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights

