Kopitar hitro odprl goleado za zmago Kraljev, ki jim kaj takega letos še ni uspelo #video

Anže Kopitar in Kralji lovijo peto zaporedno zmago. Foto: Reuters

V taboru Los Angeles Kings imajo v zadnjih dneh, pa čeprav so še vedno prikovani na dno zahodne konference, kar nekaj razlogov za optimizem. Anže Kopitar in druščina so pred domačimi gledalci s 7:3 odpravili Minnesota Wild in niz zmag podaljšali na število pet. To je najdaljši zmagoviti niz Kraljev s sezoni. Slovenski kapetan je k zmagi prispeval zadetek in dve podaji.

Dobrih 16.000 gledalcev je v Staples Centru že po petih minutah videlo vodstvo Los Angeles Kings, zanj je poskrbel prav Kopitar. Vodstvo je zdržalo do začetka drugega dela, ko so gostje izenačili, a nato so Kalifornijci z dvema zadetkoma v minuti ušli na +2. Najprej je ob igralcu manj Blake Lizotte priskrbel novo vodstvo, nato je bil uspešen še Trevor Moore.

Dustin Brown je v 45. minuti zvišal na 4:1, s podajo je sodeloval tudi Hrušičan, Minnesota pa je slabih pet minut pred koncem rezultat na semaforju spremenila na 4:3 in napovedala dramatično končnico. V tej je še dvakrat udaril Brown, hat-trick, pri katerem mu je še drugič asistiral Kopitar, pa dosegel v prazno mrežo. Za Američani je bil to šesti hat-trick kariere. Minuto pred koncem je zadel še Gabriel Vilardi in postavil končnih 7:3.

Kopitar pri 62 točkah

To je bila peta zaporedna zmaga LA Kings v sezoni, v kateri so naredili največji korak pri preoblikovanju ekipe. Kljub uspešnemu zadnjemu nizu so še vedno na zadnjem mestu zahodne konference.

Kopitar je na 68 tekmi sezone vknjižil 62 točko, kar je največ med Kralji, prav tako vodi v zadetkih (21) in asistencah (42). Njegovo razmerje +/- na tekmi je bilo +5, kar je njegov najboljši dosežek. Podoben mu je uspel že oktobra 2017 pri Columbusu.

Dustin Brown je dosegel šesti hat-trick kariere. Foto: Reuters

Naveza Brown-Kopitar-Iafallo deluje odlično

"Prevzeli so odgovornost, dobro delujejo na obeh straneh igrišča, tako v obrambi kot v napadu, kar jim omogoča, da ustvarjajo priložnosti," je prvo napadalno linijo Brown-Kopitar-Alex Iafallo pohvalil trener Todd McLellan.

Kralji bodo spet na delu v noči na torek, ko bodo gostili Colorado.



Vrhunci dvoboja La Kings : Minnesota:



Derbi večera Tampi, Philadelphia vztraja na zmagovitem valu

Zmaga Kraljev je bila tudi najvišja zmaga večera, s tremi zadetki razlike so slavili Washington Capitals, ki so s 5:2 ugnali Pittsburgh, Nic Dowd je k zmagi prispeval dva zadetka. S 4:1 je Florida premagala Montreal, Edmonton pa Columbus.

Derbi večera med vodilnima moštvoma lige Boston Bruins in Tampa Bay Lightning je s 5:3 pripadel slednjim, ki zdaj za Kosmatinci (98 točk) zaostajajo sedem točk.

Na derbiju večera so hokejisti Tampe s 5:3 premagali vodilno ekipo lige Boston. Foto: Reuters

Še naprej gre odlično Philadelphia Flyers, ki je za deveto zaporedno zmago s 3:1 premagala Buffalo, dva zadetka je prispeval Claude Giroux. Letalci so po nizu dobrih rezultatov zdaj četrti na vzhodu.

Slabo serijo so nadaljevali hokejisti Dallasa, ki nikakor niso uspeli premagati Nashvillovega vratarja Juuseja Sarosa. Edini zadetek je dosegel Ryan Ellis. To je bil peti zaporedni poraz tretje ekipe zahoda.

Najbolj vroče je bilo v New Yorku, kjer je Carolina Islandersom po podaljšku zadala šesti zaporedni poraz. Podaljšek so spremljali tudi v Kaliforniji, San Jose je izgubil z Ottawo.

Liga NHL, 7. marec Los Angeles Kings : Minnesota Wild 7:3

Kopitar je dosegel zadetek in dve podaji New York Islanders : Carolina Hurricanes 2:3* Pittsburgh Penguins : Washington Capitals 2:5 Dallas Stars : Nashville Predators 0:1 Boston Bruins : Tampa Bay Lightning 3:5 Florida Panthers : Montreal Canadiens 4:1 New York Rangers : New Jersey Devils 4:6 Philadelphia Flyers : Buffalo Sabres 3:1 San Jose Sharks : Ottawa Senators 1:2* Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets 4:1



*podaljšek

