Kralji še četrtič zapored, Kopitar dosegel pomemben gol #video

Anže Kopitar in Kralji so v odlični seriji.

V noči na petek je bilo v hokejski ligi NHL veliko akcije. Na delu so bili tudi Los Angeles Kings in Anže Kopitar. Kralji so gostili Toronto Maple Leafs in zmagali še četrtič zapored (1:0). Tekma se je končala šele po kazenskih strelih.

Kralji so očitno v zadnjem času na zmagovalnem valu, saj so dosegli še četrto zaporedno zmago. Anže Kopitar in druščina sta tokrat po kazenskih strelih premagala Toronto. Pri izvajanju kazenskih strelov je bil uspešen tudi Hrušičan, ko je premagal vratarja Frederika Andersena. Odločilen gol za LA Kings je dosegel Adrian Kempe.

Za Los Angeles je to 25. zmaga v sezoni, vseeno pa je še naprej najslabša ekipa na zahodu in tretja najslabša v ligi NHL. Manj zmag imata le Detroit in Ottawa.

Za Los Angeles je bila to prva od devetih zaporednih tekem pred domačim občinstvom. Naslednja bo čez manj kot 48 ur proti Minnesoti, naslednjo tekmo v gosteh pa bodo Kings odigrali šele 24. marca v Dallasu.

