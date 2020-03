Kopitar se je srečal s Krisom, Hudiči končali zmagoviti niz prvakov

Petkov večer v ligi NHL je prinesel šest obračunov in šest domačih zmag. Hokejisti New Jersey Devils so končali osem tekem dolg zmagoviti niz prvakov in St. Louis na kolena spravili s 4:2. Anže Kopitar in njegovi kolegi pri LA Kings so po petkovi četrti zaporedni zmagi počivali, spet bodo v akciji danes ob 22. uri po slovenskem času, ko bodo gostili Minnesoto. Se je pa slovenski hokejski as na treningu srečal z malim Krisom.

Švedski napadalec Jesper Bratt je v Newmarku v 9. minuti poskrbel za vodstvo New Jersey Devils, a so gostje iz St. Louisa štiri minute zatem izenačili. V drugem delu so Hudiči dvakrat zadeli in bili pred zadnjimi 20 minutami v dobrem položaju za zmago (3:1). Jaden Schwartz je prvakom z znižanjem na 3:2 še vlil nekaj upanja, a po zadetku Joeyja Andersona v zadnji minuti dvomov o zmagovalcu ni bilo več.

Hudiči so z zmago s 4:1 St. Louisu zadali prvi poraz po 16. februarju.

Na treh obračunih jih je ločeval le zadetek

Najvišjo zmago večera so vknjižili igralci Winnipeg Jets, ki se borijo za končnico. S 4:0 so odpravili Vegas, pri katerem ni bilo junaka, ki bi premagal vratarja Connorja Hellebuycka. Američan je zaustavil vseh 29 strelov gostov.

Connor Hellebuyckje zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

Precej tesneje, le z zadetkom razlike, je Detroit strl Chicago, Calgary Arizono, Anaheim pa Toronto. Največ zadetkov, devet, so gledalci videli v Vancouvru, kjer so domači s 6:3 premagali drugo moštvo zahoda Colorado Avalanche in končali negativno serijo.

Kopitar pozdravil Krisa

Ekipa Los Angeles Kings bo v severnoameriški hokejski lige NHL nocoj ob 22. uri po slovenskem času igrala z Minnesoto Wild. Kapetan kraljev in slovenski zvezdnik Anže Kopitar pa je že po petkovem treningu v Los Angelesu pozdravil slovenskega dečka s spinalno mišično atrofijo Krisa iz Kopra. Kopitar se z njim in staršema Ano Jerak ter Matteom Zudichem pogovoril ter jim razkazal slačilnico in druge zanimivosti.

Even when no one is watching @AnzeKopitar takes the time to give back!!! #GoodHuman pic.twitter.com/7X6itU32ar — Bailey LA Kings (@BaileyLAKings) March 7, 2020

Z Anžetom Kopitarjem, ki si je za dve leti in mesec dni starega Krisa vzel veliko časa in mu med drugim podpisal kapo, je bila v petek tudi soproga Ines.

Kris je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Zdravilo za gensko terapijo zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, naj bi se prijelo in Kris bo z družino predvidoma odpotoval nazaj domov v Slovenijo že konec meseca.

Borut Žunič s slovenskega veleposlaništva v Washingtonu, ki je pomagal organizirati srečanje med Kopitarjem in Krisom. je dejal, da je bil hokejist vesel zaradi zbranega denarja, ki ga je ostalo tudi za pomoč drugim otrokom. Tudi Krisova starša sta zelo vesela, da lahko dajo nekaj nazaj tudi drugim.

