NHL vidi še precej možnosti, Kopitar že rekel zadnjo

Po letu 1919 in 2005 brez prvaka?

Težko je verjeti, da bi v ligi NHL letos dobili prvaka, a vodstvo tekmovanja upa, da se stanje drastično spremeni in kljub vsemu podelijo Stanleyjev pokal. Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings so zadnjo tekmo sezone najverjetneje že odigrali.

Vse kaže, da bi se lahko tretjič v zgodovini zgodilo, da Stanleyjev pokal ne bo dobil lastnika. Vodstvo tekmovanja upa, da ne bo tako, in pripravlja različice formatov, ki bi jih ob drastičnem izboljšanju stanja pandemije uporabili za izpeljavo sezone. Kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar je s soigralci najverjetneje že odigral zadnjo tekmo 2019/20.

Pandemija novega koronavirusa je zaprla tudi vrata najkakovostnejšega klubskega hokejskega tekmovanja, lige NHL. Čez lužo so sprva upali, da bi se tekmovalno obdobje, ki se je bližalo koncu rednega dela, lahko nadaljevalo v treh tednih, a Ameriški center za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) je pred dnevi izdal priporočilo, naj se vsi športni dogodki v ZDA in vsa druga večja zbiranja naslednjih osem tednov odpovejo. Po tem scenariju bi se hokejisti v akcijo vrnili po 8. maju, dober mesec po načrtovanem koncu rednega dela sezone, ko bi bil po prvotnem načrtu v teku že drugi krog končnice.

Vodstvo lige se pripravlja na različne scenarije in možnosti, po katerih bi sploh lahko potekal pravičen boj za Stanleyjev pokal. Upanja, da bi odigrali še kakšno tekmo rednega dela - vsa moštva so jih odigrala vsaj 68 od načrtovanih 82 , skorajda ni. To pomeni, da je Anže Kopitar z Los Angeles Kings, ki so daleč od končnice, že opravil zadnje srečanje sezone.

Iščejo poštene različice formatov Bill Daly s kolegi išče pravične formate za morebitno nadaljevanje sezone. Foto: Getty Images

"Velik odstotek načrtovanega rednega dela smo spravili pod streho. Tako menim, da lahko, ne glede na to, ali bomo poskušali odigrati še kakšno tekmo rednega dela ali pa vse, kar skoraj ni verjetno, določimo potencialne ekipe končnice in tiste, ki se jim ni uspelo uvrstiti v končnico. S tega vidika lahko govorimo o integriteti rednega dela sezone," je v četrtek razmišljal namestnik komisarja lige Bill Daly in dodal, da iščejo različne formate sezone.

"Kaj pomeni celovitost sezone, poštenost z vidika končnice, pa je drugo vprašanje. Bi bil sistem z izločanjem na eni sami tekmi v našem športu pošten? Morda je v določenih primerih, kriznih položajih, tudi to pošteno. Želimo poiskati pravične formate nadaljevanja sezone. Še vedno se lahko zgodi, da se položaj z novim koronavirusom dramatično spremeni in da CDC skrajša čas priporočene prepovedi. Teh znakov za zdaj sicer ni, tako da bomo šli iz dneva v dan, iz ure v uro. Čeprav se je naš časovni okvir močno zožal in je stanje precej nepredvidljivo, menim, da imamo še vedno veliko možnosti za izvedbo sezone," poskuša Daly ostati optimističen.

Vse bolj se zdi, da po letu 1919 in 2005 tudi tokrat ne bomo dobili zmagovalca NHL. Foto: Getty Images

Do zdaj Stanleyjevega pokala niso podelili le dvakrat, leta 1919, ko je sezono predčasno končala španska gripa, in leta 2005, ko sezone niso izpeljali zaradi lockouta.

V kratkem bodo sporočili tudi, kaj bo z letošnjo podelitvijo nagrad, naborom lige NHL ... Novo moštvo iz Seattla, ki se bo tekmovanju pridružilo v sezoni 2021/22, bo z razkritjem podrobnosti še nekoliko počakalo.