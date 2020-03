Jan Muršak se vrača tja, kjer je spet začel uživati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Jan Muršak je bolj ali manj pripravljen na vrnitev v Göteborg. Strani se že nekaj časa pogovarjata in sta skoraj že dosegli dogovor," so o vrnitvi Jana Muršaka k švedskemu prvoligašu Frölunda Švedi pisali že pred dvema mesecema.

Danes je slovensko-švedski dogovor postal uraden. Nekdanji slovenski reprezentant bo za švedski kolektiv igral prihodnje tri sezone.

Lahka odločitev

"Vesel sem, da so me želeli nazaj, odločitev ni bila težka. Želim si osvojiti še več naslovov," je za uradno spletno stran kluba dejal Štajerec, ki je za Frölundo igral in navduševal ob koncu sezone 2017/18.

Takrat je na 15 tekmah rednega dela dosegel deset zadetkov in prav toliko podaj, v končnici pa na šestih tekmah prispeval tri asistence. Muršak se je švedskemu kolektivu leta 2018 pridružil po štirih sezonah in pol igranja v Kontinentalni hokejski ligi, kjer ni več užival v igri, nato pa se je hokejska iskrica spet prižgala prav pri Frölundi.

Lahko bi ostal, a švicarske ponudbe ni mogel zavrniti

V Skandinaviji bi lahko ostal tudi po koncu sezone 2017/18, a se je odločil za selitev v švicarsko ligo, ki obvladuje precej višje finančne vložke. Dve sezoni je igral v Bernu - še 19. sezono zapored se lahko pohvali z največjim številom navijačev na tekmah (v povprečju je bilo na tekmi 16.237 gledalcev) - in v prvi postal švicarski prvak, v drugi pa je sledilo razočaranje, ostali so celo brez končnice. Ta se zaradi pandemije novega koronavirusa na koncu sploh ni začela. "Pri Frölundi sem prvič v karieri začutil, da sem se resnično vključil v ekipo," pravi 32-letni napadalec, ki se je odločil, da zaradi kopice poškodb, ki spremljajo njegovo kariero, dresa Slovenije ne bo več oblekel. Foto: Vid Ponikvar

"Pri Frölundi sem prvič v karieri začutil, da sem se resnično vključil. Tako mesto kot organizacija in ekipa so mi bili všeč, a prejel sem ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti. Sem pa že takrat imel občutek, da se bom lahko vrnil," je razmišljal 32-letnik, ki je tudi ob našem obisku v Bernu nakazal, da se bo po Švici vrnil na Švedsko.

Hokejisti Frölunde, ki so branili naslov prvaka, so redni del letošnje sezone končali šele na sedmem mestu, tako da bi morali v dodatni boj za četrtfinale, a tega zaradi predčasnega konca sezone, niso dočakali. Je pa skandinavski kolektiv znova postal zmagovalec hokejske lige prvakov. To mu je, odkar tekmovanje (šesto leto) poteka v tej obliki, uspelo še četrtič.