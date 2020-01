Muršak odhaja tja, kjer je spet začel uživati v hokeju?

"Jan Muršak je bolj ali manj pripravljen na vrnitev v Göteborg," je zapisal novinar SportExpressen Johan Svensson in dodal, da naj bi bil posel skorajda že opravljen. "Strani se že nekaj časa pogovarjata in sta skoraj že dosegli dogovor."

Švedski prvoligaš Frölunda naj bi namreč po koncu sezone ostal brez dveh ključnih tujih členov napada Rhetta Rakhshanija in Ryana Lascha. Vodstvo je tako že razmišljajo o prihodnosti, v kateri vidijo slovenskega napadalca, ki je v dresu trenutno četrtega moštva SHL in finalista lige prvakov navduševal ob koncu sezone 2017/18.

Takrat je na 15 tekmah rednega dela dosegel deset zadetkov in prav toliko podaj, v končnici pa na šestih tekmah prispeval tri asistence. Muršak se je švedskemu kolektivu pridružil po štirih sezonah in pol igranja v Kontinentalni hokejski ligi, v kateri, kot nam je dejal, ob koncu ni več užival, pa tudi trenerskih pritiskov po poškodbah ni več zdržal.

Švedi so mu po sezoni 2017/18 ponujali večletno pogodbo, a je izbral Švico. Foto: Sportal Hokejska iskrica se je spet prižgala prav pri Frölundi, pri kateri bi lahko ostal tudi po koncu sezone 2017/18, a se je odločil za selitev v švicarsko ligo, ki obvladuje precej večje finančne vložke kot večina preostalih evropskih hokejskih lig.

Dogovoril se je za dveletno sodelovanje z Bernom, s katerim je lani postal švicarski prvak, v tem tekmovalnem obdobju pa ne klubu ne Štajercu ne gre po željah. Na 30 tekmah se je podpisal pod zgolj štiri zadetke in dodal 11 asistenc. S soigralci so na skromnem devetem mestu.

Bo šlo reprezentančnemu upokojencu bolje na Švedskem? Tja se je pred tekočo sezono preselil napadalec Rok Tičar, ki pa pri Oskarshamnu ne dobiva priložnosti in naj bi bil že dlje časa na izhodnih vratih. Zaigral je na 19 tekmah, med strelce ali podajalce se ni vpisal.

"Lahko se vrnem"

O slovesu od Frölunde in tem, da se morda kdaj vrne, je Muršak po selitvi v Bern spregovoril tudi za Sportal.

"Po ligi KHL sem se želel vrniti v Evropo, da bi spet našel ta užitek v hokeju. In sem ga. Na Švedskem. Tam mi je bilo res super. Sam stil hokeja mi je bil zelo všeč, prav tako delovanje organizacije Frölunda," o švedskem udejstvovanju pravi Štajerec. Foto: Vid Ponikvar

"Po ligi KHL sem se želel vrniti v Evropo, da bi spet našel ta užitek v hokeju. In sem ga. Na Švedskem. Tam mi je bilo res super. Sam stil hokeja mi je bil zelo všeč, prav tako delovanje organizacije Frölunda. Ponujali so mi štiriletno ali pa celo petletno pogodbo. A nato je prišla ponudba iz Berna in bila finančno toliko višja, da sem sprejel ponudbo za dve leti.

Odhod iz Frölunde je bil težak. Verjetno mi je bilo tam še toliko bolj všeč, ker mi je šlo res zelo v redu, ker sem veliko igral, tako da odločitev ni bila lahka. Trener je hotel, da ostanem. Zelo je bil zadovoljen z mojimi predstavami. O tem, kaj narediti, sem se pogovarjal z več ljudmi iz kluba. Vzel sem si nekaj časa in se po tehtnem premisleku odločil za Švico. Še vedno se lahko vrnem tja, kjer sem dobro igral, pustil dober vtis, ampak trenutno sem v Bernu, ki ima odlično ekipo," je avgusta 2018 razmišljal hokejist, ki bo v ponedeljek dopolnil 32 let.