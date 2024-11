Jelenc zadela za zmago Paterne, Shepard zaradi poškodbe le gledalka

Po izjemno uspešni novembrski reprezentančni akciji so se slovenske košarkarice vrnile v klubske sredine in nadaljujejo z letošnjo sezono. Mojca Jelenc je s košem v zadnji sekundi prinesla zmago Paterni, Jessica Shepard pa je morala počivati, je v klubskem pregledu tedna zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Jelenc je v španski drugi ligi s Paterno, za katero igra kot posojena igralka Valencie, gostila Arxil in zabeležila zmago 71:69. Odločilen koš na tekmi je z zvokom sirene prispevala prav slovenska reprezentantka. V 23 minutah je dosegla 15 točk in dodala šest skokov.

Zadnjo tekmo za grški Athinaikos je morala zaradi poškodbe orbite izpustiti Jessica Shepard. Američanka je pred vrnitvijo v klub s predstavama proti Finski in Madžarski navdušila v slovenskem dresu.

Jessica Shepard zaradi poškodbe ni igrala. Foto: Aleš Fevžer

Proti koncu dvoboja z Madžarsko je prejela udarec v obraz, a stisnila zobe in bila med bolj zaslužnimi, da se je reprezentanca veselila zmage. Kasneje se je izkazalo, da je pri udarcu utrpela poškodbo očesne votline zaradi česar potrebuje nekaj mirovanja.

Dveh zmag se je v preteklem tednu veselila Lea Debeljak. Mechelen je v belgijski ligi ugnal Liege in Brunehaut. Debeljak je obakrat na parketu prebila več kot 20 minut in bila še posebej razpoložena na drugi tekmi, ko je zbrala 11 točk, sedem skokov in tri podaje.

Veliko igralnih minut so dobile Tina Cvijanović, Hana Ivanuša in Maruša Seničar. Slednja se je v nemški ligi veselila zmage proti Hannovru. Cvijanović in Ivanuša sta bili poraženi, vendar sta obe opozorili nase, saj sta dosegli sedem oziroma 25 točk. Ivanuša je ob tem imela še devet skokov.

Eva Lisec se je veselila visoke zmage. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Novo izjemno visoko zmago je v Rusiji zabeležila Eva Lisec. Ekaterinburg je s kar 100:50 ugnal Samaro. Trenutna kapetanka slovenske izbrane vrste je dosegla štiri točke, pet skokov in dve podaji.

Do zmage je prišla tudi Ajša Sivka, ki je s Tarbesom s 73:61 premagala Lyon, k zmagi pa je prispevala šest točk, dva skoka in podajo.

Po dveh izjemnih reprezentančnih predstavah je nekoliko slabši večer bil za Zalo Friškovec. Njen Sopron je bil namreč tesno poražen. Dosegla je po tri točke in skoke.

Lea Bartelme in Blaža Čeh sta bili vnovič vodilni igralki ob zmagi Cinkarne Celje v domačem prvenstvu. Hana in Sara Sambolić pa sta bili razpoloženi v dresu Ilirije. Za zmago 78:59 nad Domžalami je Hana dosegla 18 točk, dva skoka in tri podaje. Sara je dodala 13 točk, devet skokov in štiri podaje.