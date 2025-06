Slovenske košarkarice so v sredo uspešno opravile z generalko pred EuroBasketom, potem ko so v Hali Tivoli z dominantno predstavo v drugem polčasu z 62:42 ugnale Črno goro. Zasedba Georgiosa Dikeoulakosa je malce pred srečanjem svoje vrste popolnila še z naturalizirano košarkarico Jessico Shepard, ki je v torek pripotovala iz lige WNBA.

"Dober dan, dober dan," je po tekmi s Črno goro v slovenskem jeziku predstavnike sedme sile v Tivoliju pozdravila dobro razpoložena Jessica Shepard. 28-letna Američanka s slovenskim potnim listom je v torek pripotovala v Slovenijo, potem ko je za "pomoč" slovenski izbrani vrsti prekinila svojo sezono WNBA v dresu Minnesote Lynx. Le dan za prihodom v Slovenijo je že stopila pod obroče in Sloveniji pomagala do zmage na zadnji pripravljalni tekmi pred EuroBasketom.

"Moja pogodba z Minnesoto je vse skupaj precej zakomplicirala, a že od začetka so vedeli, da bom šla, tu ni bilo govora o kakšnem pogajanju ali kakšnega dvoma, vprašanje je bilo samo, kdaj bom po pogodbi lahko odpotovala v Slovenijo. Vesela sem, da sem tukaj, od začetka je bil načrt jasen, tako da ni bilo težko oditi. Vesela sem, da sem tukaj in da bom lahko igrala z ekipo in zastopala Slovenijo," je bila ob prihodu v Ljubljano jasna odlična košarkarica, ki je pred slabim letom dobila slovensko državljanstvo, od takrat pa je postala nepogrešljivi del izbrane vrste tako na parketu kot zunaj njega, kjer se je takoj vklopila v izbrano vrsto, čemur vedno znova prikimajo tudi preostali člani reprezentance.

Slovenke so v sredo ugnale Črno goro. Foto: Aleš Fevžer

"Za Jessico ni nikoli nobenih težav, dobro je vpeljana v vse skupaj že od prejšnjih ciklusov. Vedeli smo, kdaj bo prišla, pozna nas, pozna trenerja, tako da verjamem, da bo samo še boljša in boljša," se je smejalo kapetanki Teji Oblak, izjemno zadovoljen je tudi selektor Dikeoulakos. "Jessica vedno, ko pride, daje ekipi dodatno energijo, skače, dosega točke … Ob tem je treba poudariti, da pred to tekmo s Črno goro ni opravila niti enega treninga. Pokazali smo ji nekaj akcij in to je to, zato upam in verjamem, da bo samo še boljša," je dejal Grk na slovenski klopi.

Iz WNBA na pomoč Sloveniji

Shepard je še v nedeljo igrala svoje zadnje srečanje v dresu Minnesote ob zmagi nad Dallas Wings, v sredo pa jo s slovensko izbrano vrsto že čaka začetek EuroBasketa, v katerem bo Slovenija v prvem delu igrala v Bologni. "Imela sem malce jet-laga, a vesela sem, da sem spet tukaj z ekipo in zdi se mi pomembno, da sem lahko odigrala eno tekmo pred začetkom prvenstva. Na trenutke se je zagotovo poznalo, da nisem trenirala z dekleti, a vesela sem, da sem zdaj tukaj in da bomo z dekleti še gradile na temu in bomo lahko popravile še določene stvari," je dejala Američanka s slovenskim potnim listom, ki je v sredo 18 točkam dodala še 12 skokov.

Jessica Shepard je bila v sredo z 18 točkami in 12 skoki prvo ime tekme. Foto: Aleš Fevžer

"Dekleta so vložila ogromno dela, Teja izgleda odlično, način, na katerega se je vrnila po poškodbi in kako igra, je res izjemen. Celotna ekipa je v zadnjih tednih vložila veliko dela in vsi se veselimo tekem. Pomembna bo naša obramba, proti Črni gori je bila v drugem polčasu na dobri ravni. Med polčasom nas je trener opozoril na ta vidik igre, če smo dobre v obrambi, je potem tudi veliko lažje v napadu. Glede na to, da zdaj nismo trenirale skupaj, je bilo malce težje najti rešitve v napadu, a s treningi bo to veliko lažje," je prepričana.

V ponedeljek v Bologno, v sredo bo šlo zares

Slovenke bodo na prizorišče EuroBasketa odpotovale v ponedeljek dopoldne, še pred tem jih v Ljubljani čaka zadnje piljenje forme na veliko tekmovanje. Za uvod bodo Slovenke v sredo igrale proti Litvi, dan kasneje se bodo merile z Italijo, nato pa po dnevu premora še s Srbijo. "Za nas bo najbolj pomembno, da nam uspe priti iz skupine, če se to zgodi, pa se lahko zgodi vse. Res se veselim tega Eurobasketa, ne predstavljam si, da bi lahko bila del boljše ekipe, vsi so res izjemni ljudje in najbolj pomembno mi je, da se tukaj počutim kot doma. To vse skupaj naredi posebno. Veselijo se tudi domači, moj oče in moj brat bosta prišla na prvenstvo, zelo se veselita," je še povedala Shepard.

Georgios Dikaloulakos bo z ekipo v ponedeljek odpotoval v Bologno. Foto: Aleš Fevžer

V slovenski reprezentanci se tudi z njeno pomočjo nadejajo koraka naprej proti zadnjim tekmovanjem, še posebej proti domačemu EuroBasketu, ki se je končal klavrno brez ene same zmage. Tokrat verjamejo, da bo drugače. "Vsaka tekma bo za nas najbolj pomembna, pomembno bo, da že od samega začetka začnemo z veliko energije in da bomo storile tisto, kar bo naročil strokovni štab. Mislim, da ima ta ekipa vsakega nekaj za uspeh. Imamo igralke, ki lahko zadevajo z razdalje, ki znajo kreirati igro ter ki so dobre na žogi in jih je težko pokrivati. V obrambi pa, če sledimo navodilom trenerja, je res težko igrati proti nam," je še dodala 28-letna košarkarica, ki je izjemno vlogo odigrala že pri preboju skozi kvalifikacije za bližajoče se veliko tekmovanje.

