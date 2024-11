"Noro, mislim, da mora imeti kakšne korenine iz Slovenije, ker je to neverjetno," je v smehu po zmagi nad Madžarsko o novi okrepitvi reprezentance Jessici Shepard razlagala slovenska kapetanka Eva Lisec." Tudi karakterno se je neverjetno dobro ujela s to ekipo. Jessica je res dodatna pridobitev te ekipe. Na igrišču je praktično vsepovsod, dominira. Bila je prava odločitev, da je postala del naše reprezentance," je o soigralki še dejala Eva Lisec.

Ta je kot kapetanka slovensko izbrano vrsto popeljala do dveh izjemno pomembnih zmag v kvalifikacijah za EuroBasket. Po gostovanju in zmagi na Finskem (84:62) je Slovenija v nedeljo na Kodeljevem razorožila še veliko kakovostnejšo Madžarsko (74:67). Na obeh pa je svojo izjemno kakovost pokazala Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard, ki je odigrala svoji prvi dve uradni tekmi v dresu Slovenije. Na debiju proti Finski se je izkazala z 29 točkami in kar 23 skoki, proti Madžarski pa je 17 točkam dodala prav toliko skokov ter prispevala levji delež k uspehu Slovenije, ki je naredila pomemben korak proti uvrstitvi na evropsko leto prihodnje leto.

Eva Lisec je proti Madžarski dosegla 15 točk, dve več je prispevala Jessica Shepard. Foto: Aleš Fevžer

Jessica Shepard: Vsi v tej ekipi so res čudoviti ljudje

Shepard je po zmagi stopila tudi pred predstavnike sedme sile. "Biti tukaj s temi dekleti je res odlično. Vem, koliko jim pomeni nastopati za reprezentanco, zato sem želela dati res vse od sebe. To je res posebna skupina ljudi, kar se mi zdi, da je tudi najpomembnejše, vsi delamo eden za drugega in na ta način lahko zmagujemo na tekmah. Ta teden je bil res krasen, že poleti smo z dekleti preživele nekaj časa skupaj, zdaj smo se spet zbrale in znova takoj povezale. Vsi v tej ekipi so res čudoviti ljudje, to je težko pojasniti. Zelo sem uživala in res rada igram z njimi," je bila po zmagi zadovoljna 28-letna članica grškega Athinaikosa.

Kljub temu da je bila tekma z Madžarsko izjemnega pomena, pa so Slovenke dobro opravile tudi s pritiskom, ki ga prinašajo tovrstne tekme. "Pred tekmo nam je trener rekel, pojdite na igrišče in uživajte. Igrajte za svojo državo, delajte tisto, kar znate. Nismo čutile pritiska, hotele smo pokazati, kaj znamo pred domačimi navijači. Lepo je bilo videti podporo, ki smo jo imele," je občinstvo na Kodeljevem pohvalila Shepard.

Jessica Shepard se je izkazala za izjemno pridobitev reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

"Madžarska je odlična ekipa, vedeli smo, da bo težka tekma, v prvem polčasu smo jim dopuščale preveč enostavno igro. Za nas je bilo pomembno, da smo bile samozavestne in da smo unovčile svoje priložnosti. Na tekmi s Finsko nam met ni stekel, tokrat pa so bile moje soigralke veliko bolj samozavestne in to je tudi odločilo srečanje. Poznalo se je tudi, da je bila to druga tekma, pri vsaki smo z dekleti bolj povezane in uigrane, veš, kdaj in kje bo kdo stal na igrišču. Verjamem, da bomo z vsakim obračunom samo še boljše in boljše," je proti prihodnosti še pogledala 28-letna košarkarica.

Zadovoljen tudi selektor

S pohvalami na račun nove pridobitve reprezentance ni skoparil niti slovenski selektor Georgios Dikaioulakos. "Obstajajo košarkarji in košarkarice, ki pridejo v ekipo in spremenijo celoten sistem oziroma imajo res velik vpliv. Jessica je ena izmed njih, dala nam je moč, hkrati pa je vodja na parketu in izven njega. Veliko se pogovarja in svetuje tudi mlajšim košarkaricam. Je najboljša prijateljica vseh in res sem vesel, da je tukaj z nami," je bil zadovoljen Grk na slovenski klopi.

Slovenija je z zmago prevzela vodstvo v skupini B, v kateri je na štirih tekmah zbrala tri zmage. Druga Madžarska in tretja Finska sta po štirih srečanjih pri polovičnem izkupičku, medtem ko je Bolgarija zadnja z eno zmago. Ob veliki pridobitvi Američanke s slovenskim potnim listom pa so s svojimi predstavami in igro, ki je imela glavo in rep, navijače razveselile tudi preostale slovenske košarkarice, ki so tudi ob odsotnosti poškodovane kapetanke Teje Oblak strnile svoje vrste.

Georgios Dikaioulakos je bil izjemno ponosen na svoje varovanke. Foto: Aleš Fevžer

"Počasi sestavljamo koščke"

"Zelo sem ponosen, da sem del te izjemne ekipe z odličnimi igralkami in značajem. To je ekipa odličnih igralk, hkrati pa prava kombinacija mladih in izkušenih igralk, ki temelji na ljubezni do reprezentance in države. Mislim, da se to vidi tudi na parketu. Vsi smo vedeli, da je Madžarska odlična ekipa, vemo, česa so zmožni. A tudi mi smo odlična ekipa in upam, da bomo v prihodnosti samo še boljši," se nadeja Dikaioulakos.

"Počasi sestavljamo koščke te ekipe, a časa za pripravo tokrat ni bilo. V treh dneh smo skušali narediti največ, kar se je dalo. Dekletom sem dva tedna pred zborom poslal svoje zamisli in akcije in prav vse so prišle na zbor pripravljene, poznale so vso filozofijo, našo obrambo. Slovenija je igrala dobro košarko že pred mano, imela je dobre igralke in dobre trenerje. Za trenerja zdaj težko sodim, a odlično zasedbo ima Slovenija tudi zdaj," je še dodal selektor.

Od zadovoljstvo je prekipevala tudi Eva Lisec. "Res sem ekstremno ponosna na celotno ekipo. Že februarja sem rekla, zakaj jih pa doma ne bi premagali. In zdaj nam je uspelo. Od prve minute naprej smo bile zbrane, mislim, da je bila to zame in za celotno ekipo potrditev, da lahko dosežemo neke večje stvari, o katerih govorimo že dalj časa," je še dodala članica ruskega UMMC Ekaterinburga.

