Slovenija po zmagi nad Madžarsko korak bližje EP

Košarkarice Slovenije so zabeležile zelo pomembno zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. V Ljubljani so premagale Madžarsko s 74:67 (19:18, 39:34, 52:48).

Za Slovenke je to tretja zaporedna zmaga, ki jih pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij uvršča na prvo mesto v skupini B. Februarja 2025 jih čaka še gostovanje v Bolgariji in domača preizkušnja s Finsko.

Na evropsko prvenstvo, ki bo naslednjega junija v Nemčiji, Italiji, Grčiji in na Češkem, se bodo uvrstile zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene.

Slovenija : Madžarska 74:67 (19:18, 39:34, 52:48) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 800, sodniki: Obertova (Slovaška), Gungor (Turčija), Ciopanos (Grčija). Slovenija: Lisec 15 (1:2), Cvijanović 6, Friškovec 23, Jelenc 3, Sivka 10 (4:5), Shepard 17 (5:8). Madžarska: Kiss 5 (1:2), Dombai 2, Dubei 11 (2:2), Studer 11 (2:2), Papp 6 (4:4), Torok 5 (1:2), Juhasz 5 (1:2), Lelik 7, Hatar 15 (3:3). Prosti meti: Slovenija 10:15, Madžarska 14:17. Met za tri točke: Slovenija 12:27 (Friškovec 5, Lisec 2, Cvijanović 2, Sivka 2, Jelenc), Madžarska 5:18 (Dubei 3, Studer, Lelik). Osebne napake: Slovenija 18, Madžarska 21. Pet osebnih: /.

Dvoboj vodilnih reprezentanc v skupini je upravičil pričakovanja. Bil je izenačen in borben vse do konca, Slovenija pa je tehtnico na svojo stran prevesila v drugi polovici zadnje četrtine po zaslugi Zale Friškovec.

Od izida 61:58 je Friškovec dosegla osem točk v nizu, zadela je dve trojki in eno polaganje, tako da je Slovenija po trojki Tine Cvijanović dobro minuto pred koncem povedla z 72:63.

Poleg Zale Friškovec, ki je zadela pet trojk iz desetih poskusov, sta napadalno izstopali še nova naturalizirana igralka iz ZDA Jessica Sheperd, ki je zbrala 17 točk in 17 skokov, ter Eva Lisec s 15 točkami (6 skokov, 4 podaje).

Foto: Aleš Fevžer

Kaj so povedali?

Georgios Dikaulakos, selektor Slovenije: "Ponosen sem, da sem trener tem izjemnim igralkam s pravimi osebnostmi in čvrstimi karakterji. To je fantastična skupina mladih punc in nekoliko izkušenejših deklet, ki jih druži velika ljubezen do dresa z državnim grbom. Prepričan sem, da bomo o teh puncah še veliko slišali v prihodnosti. Danes smo premagali odlično ekipo Madžarske, četrto z zadnjega evropskega prvenstva v Ljubljani, vendar naša želja je, da postanemo še boljši, da se bomo lahko veselili še odmevnejših zmag."

Eva Lisec, kapetanka Slovenije: "Zelo sem ponosna na vse igralke. Odigrale smo zbrano, pustile srce na igrišču in zasluženo premagale močno reprezentanco Madžarske. To je zagotovo potrditev, da so pred nami velike stvari, o katerih govorimo že nekaj časa."

Zala Friškovec, igralka Slovenije: "Zelo sem vesela, da so prav vse igralke pokazale, zakaj so v reprezentanci. Tudi tiste, ki so prišle s klopi, so pokazale veliko energije in dodale svoj delež k pomembni zmagi. Z dvema zmagama v tem ciklusu smo naredile dober posel, vendar čakata nas še dve tekmi, ki jih moramo dobiti."

