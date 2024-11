Pomembna zmaga Slovenk v Helsinkih, Američanka odlična ob debiju

Slovenske košarkarice po porazu z Madžarsko ter zmagah nad Bolgarijo in Finsko zdaj v skupini B zasedajo prvo mesto. Na EP, ki bo potekalo na Češkem, v Nemčiji, Grčiji in Italiji od 18. do 29. junija 2025, se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

Za Slovenija je bila torej današnja zmaga predpogoj za ohranitev upanja na EP. V nedeljo jo na Kodeljevem v Ljubljani čaka zahtevnejša naloga, saj bodo njene tekmice Madžarke, ki so prvi tekmi lani novembra doma slavile z 19 točkami razlike.

Slovenija se je v primerjavi s prvima dvema tekmama v kvalifikacijah močno okrepila pod obročema. Slovensko državljanstvo je namreč prejela 28-letna Američanka Jessica Shepard, ki je danes prvič oblekla slovenski dres na uradni tekmi. Že v prvem polčasu je dosegla 14 točk in zbrala 12 skokov, na koncu pa je bila z 29 točkami in 23 skoki prvo ime tekme. Zala Friškovec je bila s 15 točkami (9 skokov) drugo ime selekcije Georgiosa Dikaioulakosa, Ajša Sivka jih je k zmagi prispevala deset, Eva Lisec pa devet (8 skokov). Najboljša strelka finske izbrane vrste je bila Awak Kuier, ki je prav tako kot Shepard dosegla dvojni dvojček (17 točk in 11 skokov).

191 centimetrov visoka Američanka je bila s statističnim indeksom 46 daleč najboljša igralka na parketu. Foto: Guliverimage

191 centimetrov visoka Američanka je bila s statističnim indeksom 46 daleč najboljša igralka na parketu, hkrati pa je s svojim učinkom v napadu in pod obročema (9 skokov v napadu, met iz igre 12:19) odlično nadomestila odsotnost poškodovane kapetanke Teje Oblak. Slovenija je tekmeca nadigrala z agresivno obrambo ter hitro in kombinatorno igro v napadu. Dominantna je bila predvsem v skoku, ki ga je dobila s 56:34. V napadu je pobrala kar 20 odbitkov, ob tem pa je zbrala še 29 podaj in zadela devet trojk.

"Vesela sem, da se je moj prvenec v slovenske dresu tako dobro iztekel. Dala sem vse od sebe in se trudila čim bolje zastopati reprezentančni dres. V prvem polčasu so nam tekmice narekovale ritem igre, v nadaljevanju pa smo prevzele pobudo in zasluženo prišle do visoke zmage. Zdaj komaj čakam, da se v nedeljo predstavim še slovenski publiki v Ljubljani. Upam, da se bo na Kodeljevem zbralo čim več gledalcev," je povedala po tekmi.

Po relativno izenačenem prvem polčasu so Slovenke do prve dvomestne prednosti prišle sredi tretje četrtine (46:35), na začetku zadnjih desetih minut pa so imele že 17 točk naskoka (64:47).

To pa je po pomembni zmagi dejala Eva Lisec: "Pričakovale smo težko tekmo. Na začetku so Finke igrale zelo čvrsto, v drugem polčasu pa smo pokazale svojo kakovost in prepričljivo prišle do zmage, s katero smo naredile nov korak proti evropskemu prvenstvu. Razmišljati moramo le o naslednji tekmi, se pravi verjetno ključnem dvoboju z Madžarkami v nedeljo pred domačim občinstvom."

Kvalifikacije za EP 2025, 3. krog:

Četrtek, 7. november: