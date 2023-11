Slovenke za uvod pred zahtevno oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varovanke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa so meseca maja izgubile oba pripravljalna obračuna pred domačim EP v Ljubljani. Na prvem so bile Madžarke boljše s 87:64, na drugem pa s 94:62. Tudi na samem EP so bile Madžarke na koncu četrte, medtem ko je bila slovenska zasedba pri dnu uvrščenih na 15. mestu med 16 ekipami.

Takrat je bila v slovenskem kadru Teja Oblak, ki bo zaradi poškodbe izpustila začetek kvalifikacij. Manjkala bo tudi Hana Ivanuša, ki je zaradi poškodbe odpadla v nedeljo. Selektor Dikaiulakos je je kljub vsemu prepričan, da bodo njegove varovanke lahko nadomestile kadrovski primanjkljaj. "Še vedno je pred nami nekaj ovir, z nami ni kapetanke Teje Oblak, kar je izguba. A to bomo skušali zakrpati z ekipno igro in igralkami, ki bodo morale prevzeti določeno odgovornost," je na ponedeljkovem medijskem terminu dejal 54-letni Grk.

V nedeljo Slovenke čaka še domač obračun proti Bolgariji (17.30), kvalifikacijski cikel pa se bo nato nadaljeval šele novembra 2024. Zaključek bo februarja 2025.

Kvalifikacije za EP 2025, 1. krog:

Četrtek, 9. november:

Lestvice: