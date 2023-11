Slovenke z odličnim drugim polčasom po pomembne zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so z 78:63 premagale Bolgarijo.

Slovenke so z 78:63 premagale Bolgarijo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025 v ljubljanski dvorani na Kodeljevem z 78:63 premagala Bolgarijo in po uvodnem porazu z Madžarsko vknjižila izjemno pomembno zmago. Slovenke so na polčas odšle s točko zaostanka, drugi polčas pa dobile s 43:25.

Kvalifikacije za EP (Ž), 1. krog

Tekma proti Bolgarkam je bila za Slovenke izjemnega pomena, saj se na EP poleg osmih prvouvrščenih ekip uvrstijo le še štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Varovanke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa si tako po uvodnem porazu proti favorizirani Madžarski spodrsljaja niso smele privoščiti.

Če so gledalci na Kodeljevem spremljali izenačen prvi polčas, pa so v drugem Slovenke stopile na plin, povedle tudi za 20, na koncu pa zmagale za +15. Slovenski voz je z 28 točkami in sedmimi skoki vlekla Eva Lisec, Zala Friškovec je dodala 17 točk, Tina Jakovina 11.

Georgios Dikaioulakos je Slovenke vodil do prve kvalifikacijske zmage. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Žensko košarkarsko evropsko prvenstvo bodo leta 2025 prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega EuroBasketa bodo Češka, Nemčija, Grčija in Italija. Vse štiri gostiteljice so na prvenstvo neposredno že uvrščene. Kvalifikacije, ki bodo potekale še novembra 2024 in februarja 2025, pa bodo dale preostalih dvanajst udeleženk.

Kvalifikacije za EP 2025, 2. krog:

Nedelja, 12. november:

Lestvice: