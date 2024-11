Slovenski selektor: Vesel sem, da bom prvič imel pomoč naturalizirane igralke

Del reprezentance je zaradi klubskih obveznosti treninge začel v petek, v soboto je na Kodeljevem v Ljubljani vadila enajsterica reprezentantk, v nedeljo pa je bila ekipa zbrana v celoti. Slovenke bodo v Helsinkih gostovale v četrtek ob 19.30, tekma z Madžarsko pa bo v nedeljo ob 18. uri.

Slovenske košarkarice so v prvem ciklu lanskega novembra zabeležile zmago in poraz. Na Madžarskem so klonile z 51:70, Bolgarijo pa so na domačem parketu ugnale z 78:63. Na lestvici skupine B z dvema zmagama vodi Madžarska, Finska in Slovenija sta zbrali zmago in poraz, Bolgarija pa je bila dvakrat poražena.

Selektor optimističen

Dve zmagi bi tako Slovenke, ki lovijo peti zaporedni nastop na prvenstvih stare celine, močno približali EP. Konec kvalifikacij bo sicer na sporedu februarja prihodnje leto.

Ekipi zaradi poškodbe ne more pomagati kapetanka Teja Oblak. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi smo zelo optimistični, vzdušje je zelo dobro. Naše sanje so ponovno uvrstitev na eurobasket. Tekma proti Finski bo zelo pomembna, je ključna tekma v teh kvalifikacijah, po tej bomo začeli razmišljati o Madžarski. Seveda ni lahko igrati brez ene ključnih igralk, vodje, kapetanke Teje Oblak, a imajo preostale igralke kakovost, da vstopijo v njene čevlje in jo nadomestijo," je ob robu današnjega treninga v dvorani Kodeljevo dejal selektor reprezentance Georgios Dikaioulakos.

Dodal je, da gre za mlado reprezentanco, a verjame, da gre za zlato generacijo slovenske ženske košarke. Ekipi se je letos pridružila še naturalizirana Američanka Jessica Shepard, medtem ko bo ta cikel zaradi poškodbe izpustila Oblak.

"Takoj je postala del ekipe, rada ima soigralke, one pa njo. Za nas je pomembno, da smo dobili igralko, ki je takoj postala ena izmed nas. Vesel sem, da bom prvič v tej reprezentanci imel pomoč naturalizirane igralke. Zagotovo bo njena kakovost za nas pomembna, edina težava je le, ali se je že navadila na naš slog igre, a mislim, da so treningi poleti zelo pripomogli," je še dodal grški strokovnjak na slovenski klopi.

Jessica Shepard Foto: Guliverimage

Na seznamu 15 košarkaric

Selektor je za prihajajoči tekmi izbral 15 reprezentantk. Na seznamu so Lea Bartelme (Cinkarna Celje), Ajda Burgar (Triglav), Tina Cvijanović (Alama San Martino), Blaža Čeh (Cinkarna Celje), Lea Debeljak (Mechelen), Zala Friškovec (Sopron), Teja Goršič (Maccabi Ramat Gan), Hana Ivanuša (Hamar), Mojca Jelenc (Valencia), Eva Lisec (UMMC Jekaterinburg), Hana Sambolić (Ilirija), Sara Sambolić (Ilirija), Maruša Seničar (Saarlouis Royals), Jessica Shepard (Athinaikos) in Ajša Sivka (Tarbes).

"Zavedamo se, da sta to tekmi, na katerih moramo zmagati – nič drugega ne pride v poštev. Vemo da bo težko, saj ni Teje Oblak, tako da bodo morale mlajše igralke, ki so načeloma prvič v tem položaju, prevzeti odgovornost. Ampak zaupamo trenerskemu štabu in temu, kar delamo, tako da ciljamo na dve zmagi," pa je dodala Eva Lisec.

Na EP bodo sicer napredovale zmagovalke vseh osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Te bodo razvrščene na podlagi uradnih košarkarskih pravil Mednarodne košarkarske zveze, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem.

Žensko EP bodo leta 2025 prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega eurobasketa bodo Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna).

