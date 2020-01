Urbas prepričal navijače, Kanadčan pa stroko in novinarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Jan Urbas je v glasovanju za najboljšega hokejista decembra prve nemške lige DEL prejel največ glasov navijačev, a ko so prišteli še mnenje stroke in novinarjev, je končal na drugem mestu. Igralec zadnjega meseca leta 2019 je tako postal kanadski branilec Maury Edwards.

Če bi o igralcih meseca v najkakovostnejši nemški hokejski ligi odločali le navijači, bi naj igralec decembra lanskega leta postal slovenski napadalec Fischtown Pinguins Jan Urbas. Cerkničan je prejel 38 odstotkov vseh glasov, drugi z največ glasovi je bil kanadski branilec Maury Edwards (30 odstotkov).

A glasovanje je sestavljeno še iz glasov hokejskih strokovnjakov, ki pobližje spremljajo DEL, in novinarjev. Ti so za najboljšega izbrali Edwardsa, ki se je decembra izkazal s sedmimi zadetki in prav toliko asistencami na 11 tekmah, tako da je naziv najboljšega pripadel 32-letniku.

Branilec Ingolstadta je najbolj učinkovit član obrambe nemškega prvenstva, na točkovni lestvici je med vsemi na visokem osmem mestu. Na 37 tekmah je zbral 34 točk (13 zadetkov, 21 asistenc). Prav toliko točk je na dveh tekmah manj zbral Urbas, ki je v glasovanju za mesec december tako končal na drugem mestu.



