Počitnice v Grčiji 2025 – to so najzanimivejši otoki!

Praznično vzdušje se je poleglo in čas je, da začnete razmišljati o tem, kam boste letos odšli na morje. Ponudba je, kot vedno, izjemna, glede na napovedi pa bo ena od TOP destinacij letošnjega poletja ponovno Grčija! In glede na to, da to čudovito sredozemsko državico sestavlja na stotine turistično izjemno zanimivih otokov, smo pripravili seznam najzanimivejših grških otokov za različne skupine počitnikarjev.

Počitnice v Grčiji so vedno prava izbira, pa naj gre za prvomajski oddih ali poletni dopust. Ne glede na to, ali si želite družinske zabave, romantičnega oddiha v dvoje ali divjih zabav, boste v tej sredozemski državici zagotovo prišli na svoj račun. S svojo opojno mešanico čudovitih plaž, starodavnih ruševin, neonskih nočnih klubov in obmorskih tavern tako na celini kot na otokih je Grčija namreč pravi magnet za vse vrste popotnikov in počitnikarjev.

Počitnice v Grčiji – najboljša izbira za leto 2025!

Grčija je zimzelena dopustniška klasika, ki se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih počitniških destinacij tudi med slovenskimi gosti. Ponudi lahko vse, kar si pravi dopustnik želi: čudovite plaže, kristalno čisto morje, bogato zgodovino, urejene kolesarske in sprehajalne poti, številne pohodniške ture ter popolne kotičke za z vetrom pogojene vodne športe. Tu torej na svoj račun pridejo tako tisti, ki si želijo popolnega odklopa od vsakdanjega hektičnega sveta, kot tudi oni, ki ne prenesejo dolgčasa.

Zato z odločitvijo, da prvomajske ali poletne počitnice 2025 preživite na katerem od grških otokov, vsekakor ne boste zgrešili. Dejstvo pa je, da se grški otoki, kljub svoji na prvi pogled precej enotni podobi, v resnici kar precej razlikujejo, tako po ponudbi kot tudi naravnih zakonitostih, zato smo pripravili vodnik TOP grških počitniških destinacij leta 2025 za vse tipe počitnikarjev in popotnikov.

Krf – popolna izbira za družine

Otok Krf spada med enega izmed bolj zelenih grških otokov in je idealno izhodišče za umirjen družinski dopust. Še posebej na zahodni strani otoka boste našli veliko hotelov, zasnovanih posebej za družine, z velikimi sobami, otroškimi bazeni in vsakodnevnimi animacijami za različne starostne kategorije otok.

Če vaši otroci obožujejo vodo, se bodo med počitnicami na Krfu zagotovo zabavali v vodnem parku Aqualand, ki ponuja kopico vodnih atrakcij in ogromnih toboganov. Odlično zabavo za celotno družino ponuja tudi posebno BBQ-križarjenje, na katerem ne bo manjkalo specialitet z žara, čudovito pokrajino pa si na poseben način lahko ogledate z jahanjem konj po zelenih gričih.

Halkidiki – grška pravljica za pare

Če želite očarati svojo boljšo polovico, se to poletje odpravita na romantične počitnice na grški polotok Halkidiki, kjer vaju bodo prevzele romantične plaže, zgodovinske vasice in izjemna hrana. Poiščita klub na plaži ali uživajta v barskih koktajlih in se predajta zasanjani grški ležernosti.

Od vijuganja po kulturnih žariščih, kakršen je starodavni Olint, do uživanja v sproščenem vzdušju barov, restavracij in tavern, je Halkidiki popoln kraj za sproščanje v družbi ljubljene osebe. Na več kot sto plažah, med katerimi lahko izbirate, boste zagotovo našli osamljeno mesto, ki bo popoln kraj za romantične trenutke v dvoje. Če boste imeli srečo, boste morda celo opazili delfine, ki se zabavajo v morju.

Kos – idealne počitnice za prijatelje

Otok Kos se kljub svoji majhnosti lahko pohvali s kar 112 kilometri obale in več kot 300 sončnimi dnevi na leto. Nič čudnega torej, da se tukaj že zgodaj spomladi življenje preseli na plažo. Kos se ponaša z osupljivo obalo in ponuja kopico možnosti za uživanje v različnih vodnih športih, še bolj privlačno pa je na Kosu živahno nočno življenje.

Za čudovite počitnice na Kosu s prijatelji je še posebej priljubljeno letovišče Kardamena, kjer lahko podnevi uživate v vodnih radostih na zlatih peščenih plažah, morje pa ponuja nešteto možnosti za vodne športe. Ko se stemni, pa je čas za zabavo in sproščanje v priljubljenih koktajl barih. Kos se lahko pohvali tudi z vodnimi parki – še posebej priljubljen je Lido Waterpark v Mastichariju, kjer najdete kopico vodnih atrakcij za vsak okus.

Zakintos – raj za pustolovce

Zakintos slovi po svojih osupljivih plažah, kristalno čistem morju in živahnem nočnem življenju. Najbolj znana znamenitost otoka je Zaliv tihotapcev, kjer gnezdijo morske želve in v katerem se nahaja ena najbolj znanih in največkrat fotografiranih plaž v Grčiji Navagio Beach. Plaža je znana po znamenitem brodolomu in je zato odličen kraj za potapljanje. Kdo ve, morda pa se na dnu morja skriva dragocen zaklad!

Zakintos je vsekakor idealna destinacija za sprostitev, raziskovanje in uživanje v mediteranskem vzdušju. Odplujete lahko do Modrih jam ali se preizkusite v 'base jump' skokih v morje s pečin. Ljubitelji pustolovščin se lahko odpravite na ribolov in upate, da v mreže ujamete tuno ali mečarico, ali pa si nadenete masko in dihalko ter raziščete podvodni svet.

Kreta – počitnice za prave gurmane

Vedno sončna Kreta se lahko pohvali s kopico atraktivnih plaž za vse okuse. Na zahodu ne smete zgrešiti plaže Elafonizi, kjer turkizno morje z rahlim valovanjem premika rožnati pesek po obali. Kreta velja za rojstni kraj boga Zevsa in predstavlja najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin, kar je skozi stoletja oblikovalo identiteto otoka – ne zgolj skozi kulturne znamenitosti, temveč tudi številne kulinarične presežke.

Počitnice na Kreti torej niso le morske, temveč tudi izjemno okusne. Zasidrajte se v kateri od čudovitih tavern na plaži in se prepustite uživanju v okusih ulova dneva ali poskusite počasi kuhano jagnjetino kleftiko. Vsekakor velja poskusiti tudi lokalne specialitete, kot sta dakos (posušen kruh ali ječmenov prepečenec, prelit s paradižniki, oljčnim oljem in kremastim sirom) in myzithra (sladek sir, ki se uporablja v pecivih), med pijačami pa vsekakor velja izpostaviti lokalno sadno žganje raki.

Santorini – grški otok za najlepše fotografije

Ljubitelji estetike in fotografiranja slikovitih dopustniških prizorov boste na svoj račun prišli na grškem otoku Santorini. Je eden najbolj ikoničnih grških otokov in slovi po belih hiškah z modrimi kupolami, ki se dvigajo nad vulkansko kaldero, ter osupljivih sončnih zahodih, zlasti v mestecu Oia. Otok navdušuje z izjemno kulinariko in je destinacija, ki združuje romantiko, luksuz in čarobnost grške kulture.

Posebnost Santorinija so tudi njegove plaže, ki jih zaradi vulkanskega izvora otoka krasijo nenavadne barve peska in ustvarjajo izjemno fotogenično kuliso. Rdeča plaža je obdana z rdečkastimi pečinami, Črna plaža Kamari ponuja razkošne ležalnike in turkizno morje, Bela plaža je osamljen raj, dostopen le z ladjico, vse tri pa vas bodo zagotovo popolnoma navdušile.

Južni Ciper – popolna destinacija za ljubitelje kulturne raznolikosti

Čeprav upravno severni del Cipra pripada Turčiji, južni dve tretjini pa nosita ime Republika Ciper, jug tretjega največjega sredozemskega otoka naseljuje pretežno grško prebivalstvo, zato boste tu vsekakor imeli občutek, da počitnikujete v Grčiji.

Južni Ciper ponuja popolno kombinacijo kulture, tradicije, neokrnjene narave in dih jemajočih plaž. Južna obala je prava zakladnica naravnih biserov (Afroditina skala) in arheoloških najdišč, ki razkrivajo bogato zapuščino starih Grkov, Feničanov, Egipčanov ter Perzijcev, zato so počitnice na Južnem Cipru kot nalašč za ljubitelje kulture in raziskovanja.

