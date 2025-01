Ko turistični center ob prevzemu in pravem partnerju doseže nov vrh

Lahko bi rekli, da so družinska podjetja v poslovnem svetu resnično posebna kategorija. Navadno se naslanjajo na tradicijo, a morajo za "preživetje" v hitro spreminjajočem se okolju pogosto sprejeti tudi kakšno novost. To je odlično uspelo Turističnemu centru Soriška planina, potem ko je vodenje prevzela mlada nadobudna ekipa s hčerjo prejšnjega lastnika na čelu. Turistični center je do tega dne zrasel v celoletno turistično destinacijo, ki obiskovalcem nudi širok nabor atraktivnih gorskih aktivnosti. Na poti do uspeha pa seveda ni šlo brez finančnih investicij, pri čemer je za uresničitev največje ključno vlogo igral njihov finančni partner – banka.

Turistični center Soriška planina je družinsko podjetje s tradicijo, ki ponuja poletne in zimske aktivnosti ter nastanitvene enote s pestro gostinsko ponudbo.

Vzpon do priljubljenega turističnega podjetja

Turistični center Soriška planina d.o.o. je družinsko podjetje, ki v turistični panogi na področju obratovanja žičnic deluje že od leta 1980. Tradicijo od leta 2016 nadaljuje Polona Golija, ki je s pomlajeno ekipo prevzela podjetje in si kot cilj zadala preoblikovanje smučišča Soriška planina v gorski center s celoletnimi zunanjimi in notranjimi aktivnostmi za vse generacije ter poudarkom na lokalni in trajnostni kulinariki.

Ekipo šestih zaposlenih ji je uspelo v osmih letih povečati na približno 15 redno zaposlenih, ki se jim v vrhuncu poletne in zimske sezone pridruži še približno 25 sodelavcev v gostinstvu, na žičnicah in drugih spremljevalnih dejavnostih.

Izzivi na poti do uspeha

Čeprav tradicija smučanja na Soriški planini sega daleč v preteklost, so pogoji za obratovanje precej neugodni, zato so napori za ohranitev poslovanja v tej panogi še toliko večji, k čemur veliko prispevajo tudi aktualne podnebne spremembe in močna vremenska odvisnost, ki podjetju predstavlja še en velik izziv. Prav zato je treba pri poslovanju poleg tehničnih znanj izkazati tudi veliko mero ustvarjalnosti, vztrajnosti in iznajdljivosti. Prav te sestavine so poleg izbire pravega finančnega partnerja igrale ključno vlogo pri rasti podjetja, ki danes na Soriško planino vse leto privablja vedno več zadovoljnih gostov, ki destinacijo prepoznavajo kot odlično manjše turistično in trajnostno središče.

Gostje se k ponudniku z veseljem vračajo zaradi raznolike ponudbe, ki vključuje vse od vrhunske kulinarike, sproščujočih nočitev do raznovrstnih zunanjih aktivnosti. Prav to je tisto, kar skrbi, da podjetju uspeva zadovoljiti praktično vse okuse in tudi najzahtevnejše goste.

Ohraniti trajnostno poslovanje z vključevanjem kulturne dediščine pa je cilj podjetja v prihodnjih letih, pri čemer si prizadevajo še dodatno dvigniti raven izvajanih storitev. Za to bodo gotovo potrebna dodatna vlaganja v žičniško in namestitveno infrastrukturo, pri čemer bo sodelovanje z banko še enkrat več nosilo zelo veliko težo.

V iskanju prilagodljivega in razumevajočega finančnega partnerja

Gorenjska banka je poslovna banka podjetja TC Soriška planina postala že leta 2015, ko sta vodstvo v sodelovanje prepričala predvsem pripravljenost prilagoditve ponudbe posebnim potrebam družbe v turistični panogi. Prav to je bilo tisto, kar so v tistem trenutku nujno potrebovali, in na srečo jim je to uspelo najti v banki, ki jim je bila tudi lokacijsko zelo blizu.

Svojim komitentom se v Gorenjski banki radi popolnoma posvetijo. Verjamejo namreč, da je ključ vsakega uspeha komunikacija.

"Posebno podporo nam je banka izkazala pri načrtovani izvedbi investicije v sistem izdelave tehničnega snega in pripadajoče vodne akumulacije. Skupaj z bančno garancijo in subvencijo obrestne mere podjetniškega sklada smo sklenili ugodno posojilno pogodbo in uspešno izvedli svojo investicijo, ki nam bo omogočila stabilno poslovanje v naslednjih letih," pove Polona Golija, poslovodja TC Soriška planina d.o.o.

Poslovni izzivi številnih mikropodjetij

Glavni poslovni izziv je v primeru podjetja TC Soriška dolina predstavljalo zagotavljanje ustrezne podpore pri bančnem poslovanju in pridobivanje posojil, zahtevanih za nadgradnjo ter prilagoditev storitev oziroma infrastrukture, ki se mora ves čas ozirati na trenutne potrebe trga in spreminjajoče se vremenske razmere. Prav ti nepredvidljivi dejavniki, na katere podjetje zares nima vpliva, so tisti, ki lahko ob neustrezni finančni podpori porušijo stabilnost poslovanja.

Prednosti finančnih rešitev Gorenjske banke

V Gorenjski banki svojim strankam nudijo stalno in zanesljivo podporo, ki temelji na transparentni komunikaciji. V primeru sodelovanja s podjetjem TC Soriška planina je zaradi specifike turističnega sektorja pomembno vlogo igral tudi osebni pristop, ki temelji na prilagajanju storitev potrebam obravnavanega podjetja.

"Zadovoljni smo predvsem s podporo naše bančne svetovalke že od samega začetka sodelovanja. Naša vloga je bila obravnavana prednostno in kakovostno, vsa vprašanja so bila naslovljena transparentno in pravočasno. Tako je ostalo tudi pri rednem poslovanju, zato smo izredno veseli, da je banka od začetka verjela v našo zgodbo in poslovanje, saj brez nje ne bi zmogli izvesti doslej največje investicije našega podjetja."

