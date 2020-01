Če se kdo od standardnih hokejskih reprezentantov lahko pohvali z odličnim prvim delom klubske sezone, sta to člana nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins Jan Urbas in Miha Verlič. Slovenska napadalca sta gonilna sila kolektiva iz Bremerhavna, najboljši strelec lige Urbas je tudi kandidat za najboljšega igralca lige DEL v decembru in najboljšega hokejista v prvi polovici tekmovalnega obdobja.

Pogled na sezone standardnih članov slovenske hokejske reprezentance, ki jih med 6. in 9. februarjem na Jesenicah čakajo olimpijske predkvalifikacije (igrali bodo z Japonci, Litovci in Španci ali Hrvati), v novi sezoni pogosto ne vzbuja optimizma. Nekateri se v novih okoljih niso znašli in ne dobivajo priložnosti, drugim so načrte prekrižale poškodbe, tretji nimajo kluba ...

Je pa toliko bolj razveseljujoč skok v elitno nemško ligo DEL, v kateri navdušujeta drugo sezono zapored klubska soigralca pri Bremerhavnu Jan Urbas in Miha Verlič. Le redke so bile tekme, da slovenski duo ni igral v istem napadu ali pa da se kdo od naveze ne bi vpisal med strelce.

Najboljši in deseti strelec lige

Urbas je na 33 tekmah v statistiko vpisal 31 točk (17 zadetkov, 14 asistenc), kar je največ med oklepniki kluba, Verlič je s 27 (14 zadetkov, 13 asistenc) na 35 tekmah na tretjem mestu. Cerkničan je najboljši strelec celotne lige, Štajerec pa na klubski lestvici takoj za njim (v celotni ligi je po zadetkih deseti), tudi med podajalci sta pri klubskem vrhu.

Cerkničan je s 17 zadetki najboljši strelec prve nemške lige. Foto: Vid Ponikvar

Po nizu decembrskih zmag poskočili

Bremerhaven je po zaslugi izjemnega decembra, na 11 tekmah so izgubili le dvakrat, enkrat po podaljšku, trdno med želeno šesterico, ki si po rednem delu neposredno zagotovi končnico. Trenutno so peti. Vodi lanski podprvak, pred tem pa trikratni zaporedni prvak Red Bull München.

Za Urbasom, ki je pred kratkim drugič postal očka, je odličen december, tudi njegovemu klubu je šlo "zmagovito". Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Produktiven december je tudi za Urbasom, ki je lansko sezono predčasno končal zaradi težjega pretresa možganov. Pomočnik kapetana je na devetih tekmah vknjižil sedem zadetkov in šest podaj.

Tridesetletni napadalec se je s svojimi predstavami uvrstil med peterico kandidatov za najboljšega igralca decembra 2019 v ligi DEL. Glasovanje za naj igralca meseca pripravlja portal Eichockey News v sodelovanju z ligo in ne več liga sama, kot je bilo to v navadi. Glasujete lahko tukaj. Glasovanje bo trajalo do petka do 12. ure. Ob glasovih navijačev bodo šteli tudi glasovi hokejskih strokovnjakov, ki pobližje spremljajo ligo DEL, in novinarjev.

Visokorasli hokejist se je znašel tudi v glasovanju hockey-news.info za najboljšega hokejista prve polovice sezone lige DEL, v katerem je po en član vsakega moštva. Glasujete lahko tukaj, glasovanje poteka do konca meseca.

