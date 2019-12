Slovenci čakajo 8. januar: na Jesenice Hrvati ali Španci?

Zadnji nasprotnik slovenske hokejske reprezentance na domačem predkvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2022 bi moral biti znan že v nedeljo, a bo zaradi težav z ledom na odločilnem srečanju med Španijo in Nizozemsko v Barceloni šele 8. januarja. Takrat bo prestavljena tekma omenjenih reprezentanc, ki bo zapolnila jeseniško skupino. Če bodo zmagali Španci, se bodo Slovenci ob Japoncih in Litovcih pomerili z njimi, v primeru zmage Nizozemcev pa bodo na Jesenicah gostovali Hrvati.

Slovenska hokejska reprezentanca bo med 6. in 9. februarjem na Jesenicah gostiteljica olimpijskih predkvalifikacij. Že dolgo je znano, da se bo v Podmežakli za eno vstopnico, ki vodi na zaključni olimpijski kvalifikacijski turnir, merila z Japonsko in Litvo.V nedeljo bi morala dobiti še zadnjega nasprotnika, a bo ta znan z večtedenskim zamikom.

Zaplet v Španiji

V drugem krogu predkvalifikacij so bili v preteklih dneh v Romuniji, Španiji in na Hrvaškem trije turnirji. Pravila velevajo, da si napredovanje zagotovi le zmagovalec. Reprezentanca, ki je od treh zmagovalcev najnižje na lestvici IIHF, bo februarja igrala s Slovenijo na Jesenicah, najvišje uvrščena v Veliki Britaniji, tista vmes pa v Kazahstanu.

Najvišje uvrščena zmagovalka je postala Romunija, katera bo najnižje uvrščena, pa še ni jasno. Zaplet se je pojavil med tekmo Španije in Nizozemske v Barceloni. Organizatorji so morali po dolgih urah popravila luknje v ledu tekmo prestaviti. Nov datum je 8. januar, izbrani vrsti bosta vso tekmo znova igrali v Kataloniji. Če bodo zmagali Španci, bodo slovenski nasprotniki prav oni, v primeru zmage Nizozemcev pa bodo ti igrali v Kazahstanu, na Jesenice pa bi v tem primeru prišli Hrvati, ki so na odločilni tekmi na domačem terenu dobri dve minuti pred koncem srečanja zadeli in z 2:1 premagali Srbe.

Podmežakla bo februarja reprezentančno obarvana. Foto: Vid Ponikvar

Zadnja faza konec avgusta

Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je najvišje uvrščena in favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. Ta se bo izvedla bo v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom. To pomeni, da bodo na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar 2020

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška/Španija.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Hrvaška/Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust 2020

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022

