Eva Lisec in Zala Friškovec navdušujeta v Rusiji in na Madžarskem

Eva Lisec je sicer z ekipo iz Jekaterinburga ugnala Dinamo iz Kurska (93:69) ter z 98:50 MBA Moskvo. Lisec je obakrat dosegla šest točk ter dodala pet oziroma osem skokov ter tri in štiri podaje. V četrtfinalu se bo Jekaterinburg pomeril z moskovskim Spartakom. Prva tekma bo na sporedu že v petek.

Sopron Zale Friškovec minuli teden ni imel tekme. V četrtfinalu državnega prvenstva, ki se začne v soboto, se bo pomeril proti ekipi Cegledi.

Teja Oblak si je s Prago ekspresno hitro zagotovila uvrstitev v polfinale. V treh potezah je izločila Truntov. Prva tekma se je končala z izidom 97:50, druga s 106:65 in tretja s 108:55. Slovenska kapetanka je v treh tekmah zbrala 26 točk, 12 skokov in kar 18 podaj.

Foto: www.alesfevzer.com

V Romuniji težko delo za napredovanje v polfinale čaka Tejo Goršič. Constanta je namreč prvo tekmo proti Rapidu iz Bukarešte izgubila z 78:87. Goršič je 15 točkam dodala šest skokov in dve podaji.

Polfinale grškega prvenstva je v prepričljivem slugu začela Jessica Shepard. Athinaikos je na prvi tekmi z 98:85 premagal Panathinaikos. Američanka s slovenskim potnim listom je prispevala izjemnih 32 točk ter šest skokov in dve podaji.

V Nemčiji je Saarlouis Maruše Seničar proti Hernerju povedel z 2:0 v zmagah. Prvo je dobil s 73:64, drugo pa po dveh podaljških s 86:80. Ekipi igrata na tri zmage. Seničar je na prvi tekmi prispevala štiri točke in šest skokov in na drugi dve točki ter devet skokov.

Zadnjo tekmo ligaškega dela pred domačimi navijači je odigrala Tina Cvijanović. Za zmago Alama San Martima nad Brixio 73:54 je v 27 minutah igre dodala osem točk, tri skoke in dve podaji.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odlično tekmo je v Belgiji odigrala Lea Debeljak. Mechelen je s 112:62 ugnal Charleroi. Debeljak je dosegla 29 točk, sedem skokov in tri podaje.

Novo zmago v francoskem prvenstvu pa je vpisala Ajša Sivka. Tarbes je bil z 92:80 boljši od ekipe La Roche. Mlada slovenska reprezentantka se je izkazala z 11 točkami ter tremi skoki in podajami.

Po poškodbi se je na parket španske druge lige vrnila Mojca Jelenc. Paterna je bila sicer proti Horbisi poražena 45:49. Jelenc je dosegla osem točk, sedem skokov in podajo.

Minuli konec tedna se je v Mariboru sklenil zaključni turnir regionalne košarkarske lige WABA2. Na turnirju so nastopile ekipe Ilirije, Ježice, Maribora in Podgorice. Naslov prvakinj so osvojile košarkarice Ilirije, ki so v napetem finalu s 76:74 ugnale Mariborčanke. Reprezentantka Sara Sambolić je bila izbrana za najboljšo posameznico turnirja.