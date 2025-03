Friškovec brez boja za evropsko lovoriko, Lisec in Oblak v končnico s prvega mesta

Friškovec je z madžarskim klubom ostala brez finala evropskega pokala. Tudi na drugi polfinalni tekmi je moral priznati premoč francoski ekipi Villeneuve, ki je bila boljša s 54:46. Friškovec je zbrala šest točk, štiri skoke in tri podaje. V tekmi državnega prvenstva je Sopron dosegel novo zmago. S 63:56 je ugnal Szekszard. Slovenska reprezentantka je prispevala devet točk in pet skokov.

Proti ekipi Villeneuve pa se je merila tudi Ajša Sivka. V tekmi francoskega državnega prvenstva s Tarbesom je le prekinila niz porazov in za zmago s 57:51 je dodala dve točki, sedem skokov in dve podaji. Maruša Seničar bo s Saarlouisom igrala v četrtfinalu nemškega prvenstva, kjer se bo v seriji na tri zmage merila s Hernerjem. Proti istemu tekmecu je igrala tudi tekmo zadnjega kroga, ob tesni zmagi z 68:66 je Seničar zabeležila tri skoke.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Proti naslovu državnih prvakinj odločno korakata Eva Lisec in Teja Oblak, ki se bosta v končnico podali s prvega mesta. Jekaterinburg je v preteklem tednu zabeležil novi prepričljivi zmagi; Nadeždo je ugnal s 100:64 in Niko z 91:61. Lisec je na prvi tekmi dvema točkama dodala dva skoka in podajo. Na drugi je zabeležila 11 točk, tri skoke in podajo. Z novo visoko zmago pa se lahko pohvali tudi USK Praga, saj je bila s 94:66 boljša od Brna. Oblak je na parketu prebila 26 minut in dosegla 13 točk ter po pet skokov in podaj.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Do zmage je prišla tudi Tina Cvijanović. Alama San Martino je s 83:65 v gosteh ugnal Faenzo in se utrdil na petem mestu lestvice. Branilka slovenske reprezentance je v 32 minutah zbrala devet točk, tri skoke in podajo. Drugi zaporedni poraz z Mechelenom je doživela Lea Debeljak. Po finalu pokala je bil Castors Braine s 76:61 uspešnejši tudi v državnem prvenstvu ter se s tekmicami z 19 zmagami in enim porazom izenačil na vrhu lestvice. Debeljak je sicer odigrala odlično, saj je zabeležila 18 točk, pet skokov in tri podaje.

V jadranski ligi Waba se je z dvojnim izkazala Lea Bartelme. Cinkarna Celje je bila s 108:54 boljša od Novega Zagreba. Bartelme je imela na tekmi kar 12 podaj, ob tem pa dosegla še 12 točk in šest skokov. Blaža Čeh je dodala 12 točk, sedem skokov in šest podaj, Zoja Štirn pa štiri točke, dva skoka in štiri podaje.