Gregor Hrovat in Zoran Dragić v četrtfinalu evropskega pokala Fiba

Slovenska košarkarja Gregor Hrovat in Zoran Dragić sta odlično začela četrtfinale Fibinega evropskega pokala. Bilbao je s 84:72 ugnal turški Tofaš iz Burse, francoski Dijon pa je bil z 88:75 boljši od nemškega Ludwigsburga. Povratna dvoboja sta na sporedu to sredo, v rednem tedenskem pregledu nastopov kandidatov za izbrano vrsto poroča KZS.

Zoran Dragić je v 27 minutah igre dosegel 13 točk ter dodal dva skoka in pet podaj, Gregor Hrovat pa je na parketu prebil 25 minut in v tem času zbral devet točk, pet skokov in šest podaj.

Tekma sezone v dresu Mege je za Urbanom Krofličem. S soigralci, med katerimi zaradi poškodbe mečne mišice manjka Sergej Macura, so v ligi Aba s 93:79 presenetili Budućnost. Mladi slovenski reprezentant je prispeval 13 točk ter štiri skoke in podaje. Do nove zmage pa je prišel tudi Klemen Prepelič. Dubaj je z 98:86 premagal Studentski centar, Prepelič je dosegel 10 točk, skok in podajo.

Matic Rebec Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Do pomembne zmage v španskem prvenstvu je prišel Edo Murić. Za zmago Lleide nad Zaragozo 97:91 je slovenski kapetan dodal sedem točk in tri skoke. Odlični tekmi je v VTB ligi odigral Matic Rebec. Nižni Novgorod je s 84:82 ugnal Astano in z 89:76 Enisey. Rebec je na obeh tekmah igral okoli 26 minut ter zabeležil 11 točk, pet skokov in štiri podaje oziroma 16 točk, štiri skoke in sedem podaj.

Ob porazu Braunschweiga 90:102 proti Oldenburgu in zdrsu na tretje mesto nemškega prvenstva je bil Luka Ščuka najboljši strelec svoje ekipe. Dosegel je 20 točk in sedem skokov.

V ligi NBA je v dresu Los Angeles Lakersov odličen ritem igre ujel Luka Dončić, saj je na zadnjih tekmah vsakič presegel mejo tridesetih točk. Po okrevanju zaradi poškodbe kolena pa je za Denver po dolgem času na parket znova stopil Vlatko Čančar. Ob porazu 103:127 proti Oklahomi je igral nekaj več kot minuto in ostal brez statističnega učinka.

Aleksej Nikolić Foto: Aleš Fevžer

Sanjski teden je za košarkarji Cedevite Olimpije. Najprej so v osmini finala evropskega pokala s 96:86 izločili turški Bešiktaš in nato le nekaj dni kasneje v velikem derbiju lige Aba s 74:69 ugnali Crveno zvezdo. Na obeh tekmah je blestel Aleksej Nikolić. Proti Turkom je dosegel 12 točk, skok in štiri podaje, Beograjčanom pa je v vlogi kapetana natrosil 13 točk, šest skokov in tri podaje. Veselje v taboru Ljubljančanov je nekoliko skazila poškodba zapestja Jake Blažiča.

