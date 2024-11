Zala Friškovec popeljala Sopron v drugi del evropskega pokala

Slovenske košarkarice so v svojih klubih znova v polnem delovnem ritmu. Zala Friškovec je Sopron popeljala v drugi del evropskega pokala, je v klubskem pregledu tedna zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Friškovec je za Sopron odigrala izjemno tekmo. Za zmago 71:53 proti Charnay Bourgogne je dosegla 23 točk in štiri skoke. Zadela je kar sedem trojk in je med najzaslužnejšimi, da Sopron zaseda prvo mesto na lestvici in si je že priigral napredovanje v drugi del.

Nov uspešen teden je za Evo Lisec. Ob prepričljivi zmagi 74:57 proti ekipi MBA iz Moskve je igrala 32 minut. V tem času je v statistiko vpisala 10 točk, devet skokov in štiri podaje.

Najboljša tekma sezone v italijanski prvi ligi je za Tino Cvijanović. San Martimo je bil sicer poražen proti Battipaglii. Cvijanović je igrala 33 minut, dosegla 17 točk ter zbrala pet skokov.

Lea Bartelme je za Cinkarno Celje izstopala v dveh tekmah. V državnem prvenstvu je ob zmagi 87:68 proti Iliriji prispevala 11 točk, šest skokov in devet podaj, medtem ko je proti Partizanu v ligi Waba za zmago 99:60 dosegla dvojnega dvojčka, saj je zabeležila 18 točk, štiri skoke in 10 podaj.

Sara Sambolić je za Ilirijo proti Cinkarni Celje odigrala odlično tekmo z 21 točkami, štirimi skoki tremi podajami. Hana Sambolić je na isti tekmi prav tako navdušila z 18 točkami, dvema skokoma in tremi podajami.

Blizu dvojnega dvojčka je bila Mojca Jelenc. Njenih devet točk in devet skokov je bilo premalo za zmago Paterne v Španiji. Podobno usodo je na Islandiji doživela tudi Hana Ivanuša, ki pa je v 30 minutah zbrala 15 točk, osem skokov in podajo.

Ajša Sivka je ob zmagi Tarbesa, ki je prav tako že uvrščen v drugi del tekmovanja, v evropskem pokalu proti Szekszardu s 86:53 zabeležila osem točk, štiri skoke in šest podaj. V italijanski drugi ligi pa je Sara Vujačić s 17 točkami svojo ekipo popeljala do zmage.

Naturalizirana Američanka Jessica Shepard je še naprej na seznamu poškodovanih.