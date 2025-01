Renault scenic – še vedno edini registrirani, je v Sloveniji upravičeno tako prezrt? #foto

Tisoč kilometrov za odgovor na vprašanje, ali je bil novodobni renault scenic do zdaj upravičeno povsem prezrt. Vozili smo namreč še vedno edini registriran tak avtomobil v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič S tistim tradicionalnim scenicom, ki ga pri Renaltu kot pojem dostopnega družinskega avtomobila poznamo že od leta 1996, ga dejansko povezuje le ime. To je prva napaka Renaulta, ki povzroča pri opazovalcih negativno dojemanje sicer tehnološko najbolj naprednega renaulta.

To je za Renault prvi pohod med večje električne avtomobile, ki igrajo vlogo prvega (edinega) domačega avtomobila, in zato je prav gotovo zanimivo, da so ta avtomobil v Slovenijo pripeljali potiho, kot le katerikoli nov avtomobil.

Scenic namreč za ceno tesle model Y prinaša zelo dinamično oblikovan in prostoren avtomobil, ne ravno rekordno nizki porabi in predvsem šibkemu polnjenju pa kljubuje z nadpovprečno veliko baterijo. Zimski doseg (večinoma avtocesta) je slabih 400 kilometrov, poleti bo doseg že blizu 500 kilometrom. Med zanimive prednosti scenica pa spada 22-kilovatni polnilec AC, ki je danes v električnih avtomobil že velika redkost.

Palec gor: dinamična oblika, prostornost, Googlov informacijski vmesnik, 22 kW polnilec AC

dinamična oblika, prostornost, Googlov informacijski vmesnik, 22 kW polnilec AC Palec dol: moč (hitrost) polnjenja, doplačljiva dodatna oprema, ročno nastavljivi sedeži, ni sprednjega prtljažnika

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Poseganje po nostalgičnih imenih je pri avtomobilih vselej dvorezen meč. Že pri električnem meganu smo ugotavljali, da je še največja težava avtomobila dejansko njegovo ime – novodobni megane pač nima ničesar skupnega s "pravim" meganom, ki se ga ljudje spominjajo kot pojem avtomobilske dostopnosti. Podobno je s scenicom, ki je pred skoraj 20 leti utemeljil male družinske enoprostorce za zmerno ceno. Tudi najnovejši scenic je resda družinsko usmerjen in prostoren, toda vendarle je električen, zato ni namenjen čisto vsakemu in s ceno okrog 50 tisočakov zmoti skoraj vsakega mimoidočega, ki se obregne ob scenicovo ime.

Kaj če bi bil zdajšnji megane raje naslednji zoe, ki je imel desetletje kot mestni avtomobil simpatično in prepoznavno ime, tale scenic pa raje symbioz, kakor zdaj pri Renaultu imenujejo svoj novi hibridno gnani avtomobil?

Scenic je dolg 4,47 metra, kar je približno toliko kot volkswagen ID.4 (4,5 m), je pa krajši od tesle model Y (4,7 m) in daljši od volva EX30 (4,2 m).

Foto: Gregor Pavšič

Renault namerava električne prodajne številke najprej dvigniti z obujeno petko in nato še z novim twingom, scenic pa je njihov prvi korak v razred večjih električnih vozil za vlogo prvega domačega avtomobila. Zato je bil morda nekoliko nenavaden njegov zelo tih prihod na slovenski avtomobilski trg.

To je namreč lanski zmagovalec izbora Evropski avto leta, katerega nalepko tudi nosi, a še v začetku tega leta je bil testni avtomobil edini registrirani električni scenic v Sloveniji. Zaloge vozil trgovci nimajo, za zdaj se prodaja odvija izključno po naročilu za vsak avtomobil posebej.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Scenic je prav gotovo tehnično trenutno najnaprednejši Renaultov avtomobil, ki pa ima kar precej ostre konkurence na trgu in tudi znotraj lastne znamke – okrog 12 tisoč evrov cenejši hibridni symbioz, s katerim sta si na zunaj skoraj enaka.

Toda po nekaj več kot tisoč kilometrih lahko zatrdim, da scenic v določenih pogledih prav gotovo prepriča in da je avtomobil, ki danes popestri videz na slovenskih cestah.

Foto: Gregor Pavšič Moramo mu priznati vpadljivost in drzne linije, ki ga krasijo iz skoraj vsakega zornega kota. Na cestah bo ukradel številne poglede, in to zasluženo. Na tem področju sledi Renaultovemu oblikovalskemu jeziku Gillesa Vidala, v notranjosti pa je kljub povsem drugačni zasnovi dejansko zvest tradiciji imena scenic – prostornost je njegova velika vrlina, kar lahko trdimo tako za prtljažnik kot še bolj za prostor na zadnjih sedežih.

Moti le dejstvo, da spredaj ni prostora za manjši dodatni prtljažnik (vsaj za polnilni kabel), kar je resni primanjkljaj Renaultove električne platforme.

Foto: Gregor Pavšič

Sproščujoča vožnja, čeprav bi bilo podvozje lahko mehkejše

Pogon ni med najmočnejšimi, a tudi 160 kilovatov je zanesljivo kos temu 4,47 metra dolgemu in 1,8 tone težkemu scenicu. Dinamična odzivnost je zgledna, pospeški v ravni črti pa niso najhitrejši.

To sicer ni najpomembnejše – kljub nekoliko tršemu podvozju (morda tudi zaradi nizkopresečnih 20-palčnih pnevmatik) je vožnja udobna, mirna in dovolj sproščujoča, kar je spet zasluga prijetne notranjosti, ki je prostorna in diha, saj je tudi vozniški prostor dovolj minimalistično zasnovan.

Kakšen je pretežno avtocestni doseg? Pozimi skoraj 400 kilometrov, poleti bo med 450 in 500 kilometri.

Večja baterija ima pri scenicu uporabno kapaciteto 87 kilovatnih ur (kWh), kar je za to cenovno skupino vozil nadpovprečno veliko. S to veliko baterijo scenic dobro kljubuje malce visoki porabi, ki se je v zimskih razmerah (temperature okrog ledišča) gibala med 24 in 25 kWh na sto kilometrov. Večina vožnje je bila po avtocesti. Konkreten primer – polno naložen scenic je imel med povratno vožnjo iz Ljubljane do smučišča na Rogli porabo 24,8 kWh.

Zimski doseg takega scenica je tako znašal slabih 400 kilometrov. Poleti bo poraba od 20 do 30 odstotkov nižja, s tem pa bo primerno tudi doseg večji. To je sicer le groba ocena, toda doseg zunaj zimskih mesecev bi se moral gibati med 450 in 500 kilometri.

Scenic je sicer na voljo tudi z manjšo baterijo kapacitete 60 kWh. Ta pri masi avtomobila privarčuje le sto kilogramov, zato tudi poraba ne bo bistveno manjša. Razlika v ceni je šest tisoč evrov, vsekakor pa je manjša baterija težko racionalna v tako velikem avtomobilu, kot je scenic.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Podatek o dosegu ne bo toliko pomemben med vsakdanjimi vožnjami, ki so za povprečnega uporabnika dolge le nekaj deset kilometrov. Baterija se bo polnila doma in zjutraj bo ustrezno napolnjena. Kaj pa med daljšimi vožnjami, če bi se torej namesto na Roglo na smučanje odpravili kam dlje v tujino? Vsaj do Avstrije ali pa morda celo v Francijo?

Ustreznih hitrih polnilnic je v tujini ob avtocestah zagotovo dovolj (Ionity, Tesla), da dober električni avtomobil tudi tisoč kilometrov dolge potepe zmore brez izdatnejše izgube časa ob sicer v vsakem primeru načrtovanih postankih. Pomembna je učinkovitost hitrega polnjenja, prav tu pa so za zdaj Renaultovi električni avtomobili v največjem zaostanku. Tako kot pri meganu tudi pri scenicu največja moč polnjenja DC teoretično znaša le 130 kilovatov (z doplačilom do 150 kW).

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % moč polnjenja: 47 kW 51 kW 72 kW 75 kW 71 kW 63 kW 51 kW

Foto: Gregor Pavšič

Med polnjenjem nismo presegli moči sto kilovatov, tudi sicer pa je bila krivulja polnjenja precej neugodna in prav gotovo najbolj kritičen del celotnega avtomobila. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov baterije je trajalo 45 minut. Nekateri tekmeci, ne pa seveda vsi, bodo tako polnjenje končali tudi od 15 do 20 minut hitreje.

Podobno kot pri porabi bo zunaj zime polnjenje boljše, toda ker je že največja moč polnjenja precej omejena in ker je baterija tako velika – njena kapaciteta je okrog 11 kWh večja kot pri primerljivi tesli model Y – si bo za polnjenje treba vzeti nekaj več minut. Povedano drugače – časa bo dovolj za manjšo malico in ne zgolj za hitro kavo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani se scenic odkupi z možnostjo 22-kilovatnega polnilnika AC, ki je danes v električnih avtomobilih velika redkost. Tak polnilnik prinaša proizvajalcu velike stroške in ker je take ponudbe malo, tudi mnoge javne polnilnice AC nudijo moč le do 11 kilovatov.

Toda marsikatera je sredi mesta še vedno "odprta" in tam se scenicova baterija polni dvakrat hitreje kot pri skoraj vseh tekmecih. V vmesniku sicer manjka možnost omejitve polnilnega toka, da baterija ob dlje parkiranem avtomobilu v mestu (omejitev za polnjenje je sicer navadno tri ure) ni celo prehitro polna in bi tako neupravičeno zasedala parkirno mesto.

Foto: Gregor Pavšič

Scenic z večjo baterijo stane vsaj 47 tisoč evrov, oprema esprit alpine pa ceno dvigne na dobrih 48 tisoč evrov. To ni slabo, saj je scenic tako izenačen s teslo model Y.

Žal so nato precej dragi elementi dodatne opreme, pri kateri se je dobro marsičemu raje odpovedati. Uporabni 22-kilovatni polnilec AC namreč stane dva tisoč evrov (skupaj s kablom in 20 kW zmogljivejšim polnjenjem DC), težje bi toliko denarja odšteli za sicer zanimivo streho s tehnologijo tekočih kristalov (funkcija prilagajanja prosojnosti). Žal ima šele najvišji paket opreme vključena električno nastavljiva sprednja sedeža, kar bi za električni avtomobil te velikosti pričakovali v serijski opremi.

Foto: Gregor Pavšič

Vsak paket opreme ima vsaj eno brezplačno barvo. Barva s testnega scenica ni bila brezplačna, stane namreč skoraj 1.600 evrov in če temu dodamo še možnost dvobarvne karoserije, cena barve poskoči prek dveh tisočakov. Z dodatnimi paketi je bila cena testnega scenica že več kot 56 tisoč evrov, kar pa je glede na konkurenco že preveč.

Glede na to, kaj scenic v primerjavi s konkurenco nudi, mora svojo ceno držati pod 50 tisočaki.