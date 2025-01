Rastlina smrdljivka oziroma arum titan cveti le enkrat na nekaj let, in to le 24 ur, visoka pa je lahko tudi do tri metre. Ker cveti redko in le kratek čas, oddaja močan vonj po gnijočem mesu, da bi privabila opraševalce, kot so mrhovinarski hrošči in mesarske muhe. Vonj opisujejo kot vonj po mokrih nogavicah, vroči mačji hrani ali gnijočem mesu oposumov, navaja BBC.

Sydneyjska rastlina ima ljubkovalno ime Putricia, zacvetela pa bo prvič po 15 letih. Druge smrdljivke so sicer v preteklosti v tem botaničnem vrtu že cvetele, piše na spletni strani botaničnega vrta v Sydneyju, ki ob tem navaja, da ne vedo, kdaj točno bo zacvetela Putricia.

Čakajoči na spletnem prenosu sicer ne vidijo veliko več kot le Putricio pred rjavo zaveso. Občasno je mogoče videti tudi kakega obiskovalca, ki se ustavi pri rastlini za fotografijo. Ko pa bo zacvetela, bo okoli svojega velikega batiča na sredini razvila živo bordo ali škrlatno krilo svojega enojnega lista.