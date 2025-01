Luksuzni vikend sprostitve in izbranih okusov s Tomažem Kavčičem v Opatiji

Amadria Park Hotel Milenij v Opatiji vabi na posebno vikend doživetje, ki združuje vrhunsko kulinariko, razkošen wellness in edinstven oddih s petimi zvezdicami. Milenij Weekend Experience powered by Tomaž Kavčić je oblikovan za prave ljubitelje gastronomije in sprostitve, ki iščejo nepozabno doživetje. Idealen vikend oddih za vse, ki si želite vonj po morju, razvajanje s presenetljivimi okusi vrhunskega slovenskega chefa Tomaža Kavčiča in sproščanje v luksuznem wellnessu hotela s petimi zvezdicami.