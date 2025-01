Zapis iz Španije, ob katerem je Benjaminu Šešku zaigralo srce

Liga prvakov, ligaški del (7. krog):

Sreda, 22. januar:

Izmed Slovencev napredoval le Oblak

Jan Oblak, ki je kot kapetan v torek pomagal Atleticu do zmage nad Bayerjem (2:1), bo zaigral v izločilnem delu lige prvakov. Foto: Reuters Kaj sporoča pogled na združeno lestvico lige prvakov, na kateri je vseh 36 udeležencev? Najboljša, še vedno stoodstotni Liverpool in drugouvrščena Barcelona, ki je v torkovi poslastici v gosteh premagala Benfico (5:4), sta si že zagotovila uvrstitev med najboljših osem, s tem pa tudi neposreden preboj v osmino finala. Uvrstitev med 24 si je za zdaj zagotovilo še devet ekip. To so Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Brest, Inter, Lille in Monaco.

Brez vseh možnosti za napredovanje so že ostali Bologna, Crvena zvezda, RB Leipzig, Slovan Bratislava, Sturm Gradec in Young Boys. Izmed slovenskih legionarjev je torej v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu napredoval le Jan Oblak (Atletico), vsi drugi pa so izpadli še pred zadnjim krogom.

Šeško in Mbappe v napadu Reala?

Pri Sportingu izstopa Šved Viktor Gyökeres. Foto: Reuters Danes bosta slovenske barve v sedmem krogu ligaškega dela lige prvakov zastopala Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Rdeča bika bosta ob 18.45 v Leipzigu gostila Sporting. Gostitelji bodo igrali za čast in prve točke v tej evropski sezoni, ki bi jo zaradi katastrofalnega črnega niza najraje pozabili, portugalski prvak pa za napredovanje.

Pred srečanjem se veliko govori o obračunu dveh napadalcev, ki sta na seznamu želja pri številnih evropskih velikanih. To sta Šeško in Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres, za katera se zanimajo zlasti na Otoku.

Kot poroča El Gol Digital, bi 21-letni dragulj slovenskega nogometa prišel še kako prav tudi evropskemu in svetovnemu prvaku, madridskemu Realu. To je klub, ki ga je Posavec občudoval že kot otrok, zato sanja, da bi nekoč oblekel njegov dres. Španci so zapisali, da bi bil Slovenec odgovor za Realovo iskanje prihodnje "devetke" – na tem položaju zdaj igra Kylian Mbappe, ki pa ga bolj vleče na levo stran napada, to zdaj zaseda Brazilec Vinicius Jr.

Benjamin Šeško si želi, da bi enkrat v karieri oblekel dres Reala. Foto: Guliverimage

"Ne Endrick ne Haaland. Idealen napadalec, ki bi igral v napadu Reala poleg Mbappeja, bi bil Šeško. V tej sezoni je dokončno eksplodiral v dresu Leipziga. Ko ima žogo v nogah, premore večjo kakovost od Haalanda in Endricka, zato bi lahko pomagal pri ustvarjanju igre. Njegova cena Florentinu Perezu ne bi predstavljala težav," so zapisali pri španskem mediju in dodali, da bi se to lahko zgodilo, šele ko bi Real prodal Viniciusa, za katerega snubci iz Savdske Arabije ponujajo neverjetno bogastvo.

Šeško se bo danes podobno kot Belgijec Lois Openda po prvenstveni tekmi v Bochumu (3:3), ki jo je izpustil zaradi kazni, vrnil v napad Leipziga, na vratih pa bo stal Maarten Vandevoordt.

Najboljši strelci lige prvakov: 9 – Lewandowski (Barcelona)

8 - Raphinha (Barcelona)

7 – Guirassy (Borussia)

6 - Alvarez (Atletico)

5 – David (Lille), Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

4 – De Ketelaere (Atalanta), Gittens (Borussia), Griezmann (Atletico), Lookman (Atalanta), Olise (Bayern), Pavlidis (Benfica), Saka (Arsenal), Vlahović (Juventus)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Correa (Atletico), Diaz (Liverpool), Duran (Aston Villa), Foden (Manchester City), Hadj Moussa (Feyenord), Havertz (Arsenal), Kulenović (Dinamo Zagreb), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Radonjić (Crvena zvezda), Reijnders (Milan), Retegui (Atalanta), Sima (Brest), Salah (Liverpool), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV)

PSG v težavah, Real velik favorit

Kylian Mbappe in druščina želijo danes v Madridu premagati avstrijskega podprvaka. Foto: Reuters V poslastici večera se bosta na Parku princev udarila PSG in Manchester City. Velikana, podprta z arabskim kapitalom, ki v zadnjih sezonah kot po tekočem traku osvajata državne naslove v Franciji in Angliji, sta pričakovala več točk v ligi prvakov. To velja zlasti za Parižane, ki jim ob novem neuspehu proti Angležem grozi polom, saj bi lahko ostali celo brez napredovanja v izločilni del. Prihodnji teden jih namreč v zadnjem krogu čaka neugodno gostovanje v Stuttgartu.

Real Madrid, pri katerem se po zadnjem neuspehu v superpokalnem tekmovanju proti Barceloni (2:5) trese trenerski stolček Carlu Ancelottiju, bo velik favorit proti Salzburgu. Beli baletniki v ligi prvakov, kjer branijo naslov, ne igrajo tako, kot bi si želeli. Z zadnjo zmago nad Atalanto (3:2 v Bergamu) so malce popravili vtis, tokrat pa bo vse drugo kot zmaga nad Salzburgom, ki je tik pred izpadom, ogromno razočaranje.

Cannavaro prvič vodi Dinamo

Fabio Cannavaro je na vročem stolčku zagrebškega kluba nasledil Nenada Bjelico. Foto: Reuters Arsenal si je že zagotovil napredovanje, danes pa bo pričakal zagrebški Dinamo, ki ga bo prvič vodil Fabio Cannavaro. Hrvaški prvak, ki na lestvici zaseda 25. mesto, še verjame v napredovanje. Dodatno motivacijo so jim dali otoški novinarji, ki jih v torek sploh ni bilo na novinarski konferenci Hrvatov.

Nastopilo bo še ogromno evropskih velikanov. Italijanski prvak Inter, ki je v ligi prvakov prejel le en zadetek, odhaja v Prago, Bayern bo gostoval pri Feyenoordu, AC Milan pa bo na San Siru gostil Girono. Za debitante lige prvakov iz Katalonije je to zadnja priložnost, da z zmago zadržijo možnosti za preboj med 24.

