Decembra so se razšli, zdaj je nazaj: Z lanskimi stvarmi se ne ukvarjam več

"Z Blažem smo se dogovorili za predčasen konec sodelovanja. Zahvaljujemo se mu za sodelovanje in mu želimo veliko sreče v prihodnosti," je 5. decembra v skopi izjavi za javnost takratni glavni trener in direktor kluba Vitkovice Jakub Petr komentiral slovo češkega kolektiva in slovenskega stebra obrambe.

Napeti vse sile, da ubežijo izpadu

Dober mesec zatem se Gregorc, ki od takrat ni bil v tekmovalnem pogonu, vrača v omenjeni češki kolektiv (od takrat je doživel trenersko spremembo). Ta se pod vodstvom novega trenerja Mojmirja Trlicika, položaj je zasedel dan po decembrski najavi, da se slovenski reprezentant poslavlja, poskuša izogniti izpadu iz najkakovostnejšega češkega hokejskega tekmovanja. Trenutno je na 12. mestu od 14 ekip, le dve točki pred Pardubicami, ki so na mestu za izpad.

V boju za obstanek mu bo tako pomagal tudi Gregorc, ki je s klubom podpisal novo pogodbo. "Blaž Gregorc ima bogate igralske izkušnje in kakovost. V trenutnem položaju potrebujemo vsakogar, ki se je pripravljen boriti v dresu Vitkovic in pomagati, da bomo v Ostravi še naprej spremljali Extraligo," je vrnitev Slovenca za uradno spletno stran kluba komentiral Trlicik in dodal, da branilec z ekipo trenira od začetka tedna, prvo tekmo pa naj bi odigral konec tedna.

Njegovemu klubu, ki je doživel trenersko spremembo, grozi izpad iz najkakovostnejše češke hokejske lige. Kot pravi, se z lanskimi stvarmi ne obremenjuje, ampak raje gleda v prihodnost. Foto: Vid Ponikvar

Osredotočen na to, da pomaga do obstanka

"S tem, kar se je dogajalo lani, se ne ukvarjam več. Gledam le naprej in se osredotočam na stvari, ki me čakajo. In to je boj, da pomagamo rešiti Vitkovice," pa je o vrnitvi v Ostravo dejal Gregorc.

Devetindvajsetletnik, v soboto bo dopolnil 30 let, je v tej sezoni za Vitkovice odigral 20 tekem, dosegel dva zadetka in štiri asistence, njegovo razmerje +/- je bilo -4.

V češki Extraligi igrata še dva Slovenca, napadalec Žiga Jeglič in vratar Gašper Krošelj branita barve četrtega kluba tekmovanja Mlada Boleslav. Njegov član je bil tudi branilec Sabahudin Kovačević, ki pa je zaradi težje poškodbe sezono končal, še preden se je začela. Pred dnevi je klub naznanil, da so se s Kovačevićem dogovorili za predčasen konec sodelovanja.



