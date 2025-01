Turneja pravega carskega praženca SPAR Natur*pur navdušila obiskovalce Interspara Citypark

Koncern SPAR Avstrija je kot uradni glavni sponzor svetovnega prvenstva v alpskem smučanju FIS v Saalbachu leta 2025 organiziral potujočo predstavitveno turnejo SPAR Natur*pur carski praženec (Road show), ki se je oktobra pričela že v Avstrijskem Salzburgu. V okviru te turneje, ki je potekala že po številnih koncih Avstrije in se bo zaključila 4. februarja, ob začetku svetovnega prvenstva v alpskem smučanju FIS v kraju Saalbach-Hinterglemmu, so se ustavili tudi v ljubljanskem Intersparu Citypark.

Vsi ljubitelji znane avstrijske sladke dobrote so prišli na svoj račun v petek in soboto, 17. in 18. januarja, kjer so s sestavinami linije SPAR Natur*pur avstrijski kuharski mojstri obiskovalcem pripravili pravi carski praženec. Za najbolj carsko izkušnjo pa je poleg odličnega carskega praženca in atraktivne podobe promocijske stojnice, ki je bila v obliki velike kuharske ponve, SPAR poskrbel še za nagradno igro z glavno nagrado v obliki VIP udeležbe svetovnega smučarskega prvenstva.

V okviru turneje SPAR Natur*pur carski praženec so pripravili tudi izziv za spletne vplivneže. V izzivu Kdo pripravi najboljši carski praženec z uporabo sestavin SPAR Natur*pur? so sodelovali znani spletni vplivneži, ki ne slovijo po svojih kuharskih sposobnostih.

Oglejte si, kako dobro sta se odrezala vplivneža Alen Podlesnik in Lara Jerin – Larin svet.



Z nizom zabavnih aktivnosti (vse od kolesa sreče do spomina) so si obiskovalci lahko zagotovili brezplačno porcijo pravega carskega praženca SPAR Natur*pur ter ostale nagrade poznane linije izdelkov SPAR Natur*pur.

Promocijska stojnica, kjer so pripravljali carski praženec, je bila v obliki velike kuharske ponve. Foto: Spar

Osvoji najbolj carsko smučarsko VIP izkušnjo, v kateri so dvema srečnežema omogočili VIP izkušnjo, ki vključuje ogled prve FIS smučarske tekme 4. februarja 2025 v Saalbach-Hinterglemmu in nočitev z zajtrkom v Residenz Hochalm.

