V vodstvu družbe Spar Hrvaška je prišlo do menjave. Dolgoletni predsednik uprave Helmut Fenzl je konec maja po 20 uspešnih letih zapustil podjetje. Novi glavni izvršni direktor Spar Hrvaška je postal David Kovačič, dosedanji glavni izvršni direktor Spar Slovenija, so sporočili iz podjetja.

Obe podjetji bosta ohranili svojo samostojnost, pri čemer bodo izkoriščene smiselne organizacijske sinergije. Kovačiču bodo v obeh državah ob strani stali izkušeni in strokovni vodstveni timi, poudarjajo v Spar Slovenija.

"Počaščen sem, da sem prejel to priložnost. Spar Hrvaška je na odlični poti in ima izvrstno ekipo. To uspešno pot bomo nadaljevali in še naprej širili poslovanje," je ob prevzemu nove funkcije poudaril Kovačič.

Že služboval na Hrvaškem

Kovačič je rojen v Sloveniji, njegov oče pa je Hrvat. Je strokovnjak na področju trgovine. Kariero je začel pri diskontnem trgovcu Hofer – sprva v Avstriji, nato je deloval tudi v Sloveniji, preden je nadaljeval pot pri podjetju Tuš. Po več letih v mednarodnih podjetjih za poslovno svetovanje se je leta 2019 pridružil podjetju Spar. Dve leti je bil zaposlen pri Spar Hrvaška, leta 2021 pa je prevzel vodenje podjetja Spar Slovenija, so sporočili iz Spara.

Ohranjanje nacionalne samostojnosti ob izkoriščanju sinergij

"Regionalna samostojnost je ena ključnih prednosti podjetja Spar, ki jo v vsaki državi zavestno utrjujemo. Zato želimo jasno poudariti, da ni nobenih načrtov za združitev obeh podjetij. David Kovačič je odličen menedžer, njegova naloga pa bo ohranjati nacionalno samostojnost ob hkratnem izkoriščanju sinergij na področju logistike in drugih organizacijskih struktur," pa je dejal Paul Klotz, član uprave za mednarodno poslovanje pri skupini Spar Avstrija.

Spar Slovenija je pod Kovačičevim vodstvom postal vodilni trgovec z živili na slovenskem trgu. Leta 2023 je največjo rast prihodkov med vsemi trgovci na drobno zabeležil prav Spar Slovenija. Njihovi prihodki so se glede na leto 2022 zvišali za 13,6 odstotka in so prvič presegli milijardo evrov.

Spar na Hrvaškem upravlja 115 supermarketov Spar in 25 hipermarketov Interspar. Leta 2024 je podjetje ustvarilo 1,2 milijarde evrov prometa. V podjetju je zaposlenih 5.200 delavcev.