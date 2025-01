Poletne počitnice 2025: z zgodnjo rezervacijo ugodneje in za dlje časa na morje

Vsi poznamo prizore s prvih piknikov sezone, kjer se prej ali slej odpre tema "kam pa greste vi letos na morje?". Zagotovo bo v družbi kar nekaj tistih, ki še razmišljajo in čakajo z odločitvijo glede glavnega dopusta v letu. Ampak vi bi lahko bili tisti, ki boste med obračanjem perutničk na žaru zadovoljno rekli: "Mi pa smo rezervirali že januarja, dobili smo odlično ponudbo in imamo že skoraj odplačane počitnice!"

Foto: Shutterstock

V turistični agenciji Sonček so nam zaupali sedem razlogov, zakaj rezervirati First Minute počitnice.

1. Kot na pikniku: nihče ne mara ostankov

Tisti, ki čaka do zadnjega trenutka, lahko pristane … no, tam, kjer pač ostanejo proste sobe in apartmaji. In kdo si želi gledati na parkirišče namesto na sinje modro morje? Tudi kletna soba je včasih soba … dobijo jo pač tisti, ki rezervirajo zadnji. Tristo stopnic od mobilne hiške do morja? Seveda, ker so vsi drugi že rezervirali pred vami! Družinska soba, ki jo rezervirate junija? To je bolj slaba šala, saj vemo, da jih je v vsakem hotelu le peščica! Izberite počitnice po svoji meri – brez kompromisov, po svojih željah, takšne, o kakršnih sanjate vse leto!

2. First Minute – več za manj: tudi do 40 odstotkov nižje cene

Zgodnja rezervacija počitnic ni samo pametna, je tudi prijazna do vaše denarnice. In pri rezervaciji v agenciji boste lahko prihranili še več (ali pa rezervirali kakšen dan več). V čem je logika nižjih cen v agencijah? Turistične agencije zakupijo določeno število sob v hotelih, za kar plačajo velike predujme, s katerimi hotelirji pripravijo hotele na sezono. Ugodnosti pa požanjejo gostje turističnih agencij v obliki nižjih cen.

Foto: Shutterstock

Letos lahko tako na Jadranu najdete kar do 30 odstotkov nižje cene, v Sredozemlju do 35 odstotkov, v Egiptu pa kar do 40 odstotkov nižje cene.

Bodite torej zgodnja ptička in rezervirajte počitnice, o katerih bodo lahko kasneje drugi samo sanjali!

3. Možnost brezplačne odpovedi

Verjetno ste že slišali za aranžmaje s "free cancelation" – možnostjo brezplačne odpovedi. Tudi pri Sončku jo imajo in imenuje se Flex tarifa. Z minimalnim doplačilom si pridobite možnost brezplačne odpovedi brez navedbe razloga do 14 dni pred odhodom. To pomeni, da si lahko mirno še premislite in odpoveste rezervirano, ne da bi komerkoli pojasnjevali, zakaj boste to storili. Flex tarifa vas bo stala dodatnih zgolj šest evrov za aranžmaje na Jadranu ter od 19 evrov za aranžmaje v Sredozemlju.

4. Garancija najnižje cene

Če bi vam na prvomajskem pikniku ob obračanju perutničk sosed začel razlagati, da ste naredili s hitro rezervacijo počitnic napako, saj bo Last Minute zagotovo najcenejši, boste lahko mirno nalagali šampinjone na žar in mu razložili, da vam bodo v Sončku vrnili razliko v ceni v primeru nižje cene do 14 dni pred odhodom. Flex tarifa namreč vsebuje tudi to postavko. Predlagate mu lahko, da naj kar počaka, da vsi pojedo, in šele potem naloži na svoj krožnik … in se tako začne privajati na "ostanke".

Foto: Shutterstock

5. Manj panike, več sladkega načrtovanja doživetij

Zgodnja rezervacija pomeni, da boste posvetili več časa načrtovanju, manj pa stresu. Priznajte, da si ne želite več kaosa in živčnosti, ko še nekaj dni pred potovanjem niste vedeli, kje boste preživeli dopust. Letos boste tako rezervirali brez stresa in po nižji ceni že v obdobju Firsti Minute, do 31. januarja, nato pa se vse preostale mesece do dopusta mirno predali podrobnostim in tistemu najbolj prijetnemu načrtovanju: kaj bi radi obiskali, katero hrano je treba poskusiti, morda si boste rezervirali kakšen dan na štirikolesnikih, džipih ipd., doplačali kakšen fakultativni izlet in podobno.

Vas zanimajo takšna doživetja? Rezervirate jih lahko tudi tukaj.

6. Odplačevanje na obroke – počitnice na dosegu roke

Ste vedeli, da si lahko svoje sanjske počitnice privoščite brez velikega finančnega vložka naenkrat? Z možnostjo obročnega plačila lahko svoje počitnice načrtujete bolj brezskrbno in tudi bolj velikopotezno. Saj si to tudi zaslužite. Z mesečnimi obroki bo finančna teža komaj opazna, do odhoda na morje pa bo lahko vaš aranžma celo že odplačan. Če nimate kartice, s katero bi plačali na obroke, vam lahko v Sončku pomagajo tudi s pridobitvijo kartice Diners Club (prvo leto brez članarine) ali vam omogočijo hiter in enostaven Leanpay kredit. Tudi do 48 obrokov.

7. Idila odločitve, ko dobiš vse na enem mestu: vse aranžmaje, vse informacije

V turistični agenciji Sonček poudarjajo, da so tu za vse ljudi pod soncem in da tudi ponujajo vse pod soncem. Dejansko se v njihovih iskalnikih nahaja ponudba vseh vodilnih slovenskih in tujih organizatorjev počitnic. Nenazadnje so tudi sami del verige največjega organizatorja potovanj na svetu TUI. Z znamko TUI potovalni center izkazujejo, da so priznani kot najbolj kredibilna in zaupanja vredna agencija tako v očeh potnikov kot v očeh poslovnih partnerjev. In strokovni ter prijazni svetovalci vam stresejo iz rokava, karkoli si vaša počitniška duša zaželi. Ob tem pa bodo dvignili desno obrv in vas opozorili na morebitne vizume, cepljenja in druge informacije, brez katerih ne bi prišli prav daleč.

Foto: Shutterstock

Kje Slovenci najraje počitnikujemo?

No, bodimo iskreni. Z avtomobilom ali organiziranim avtobusom Hrvaška, v Sredozemlju pa Turčija ter grška otoka Kreta in Rodos, ki so kot zvezdniki, ki jih vsi obožujemo. Tudi če rečete, da boste letos šli nekam drugam, se na koncu vedno skoraj vsi znajdemo na kateri od teh destinacij. Četudi boste letos izjemoma letovali na Malti, vam kak vikend na Hrvaškem ne uide. In čeprav boste letos izbrali Bohinj in hribolazenje, vas bo jesenska ponudba v Turčiji prepričala za še enotedenski odklop.

Jadran izbiramo zaradi bližine, tradicije, poznavanja, jezikovne enostavnosti … in nazadnje lahko na Hrvaškem še vedno najdemo pod črto najcenejše počitnice – vse to so razlogi, da je naša južna soseda še vedno prva izbira med Slovenci.

Ker pa Slovenci radi dobro jemo, raziskujemo in nam je blizu grški melos, so pogosta izbira tudi grški otoki. Ti nam omogočajo kopalni dopust združiti z veliko doživetji, ki polnijo naša popotniška srca.

Turčijo ljubijo predvsem družine in tisti, ki si želijo res kvalitetnega oddiha – psihično in fizično. Veliki resorti, ki so mesta v malem, ponujajo veliko infrastrukture za zabaven in aktiven dopust. Če temu prištejemo še kakšen skok do bazarja in izlet do bližnjega zgodovinskega mesta, to že diši po odličnih počitnicah!

Foto: Shutterstock

Rezervirajte zdaj, uživajte kasneje! Življenje je prekratko, da bi čakali na “pravi trenutek”. Pravi trenutek za vse odločitve je ZDAJ, za počitnice pa še posebej, saj vas samo še do 31. januarja čakajo tudi najboljše cene. Potem pa lahko mirno načrtujete še tradicionalne pomladne piknike in komaj čakate na tisto obvezno debato o počitnicah!

