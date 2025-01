Donald Trump je med svojim govorom ob inavguraciji izpustil poudarjanje pomena kriptovalut, ki jim je v zadnjih tednih in mesecih sicer namenjal podporo, pretekli konec tedna pa sta z ženo Melanio zagnala vsak svojo kriptovaluto, in sicer žetona TRUMP in MELANIA. Vrednost obeh je po začetnem navdušenju močno padla, še posebej globoko se je zrušila MELANIA, kjer so v rdečih številkah tako rekoč vsi vlagatelji z izjemo tistih, ki so kriptožeton kupili pred začetkom oziroma v prvih minutah trgovanja.

Trg kriptovalut je zadnji dan v rdečem. Cena bitcoina in rippla je v zadnjih 24 urah upadla za več kot pet odstotkov, ether je padel nekoliko manj, za tri odstotke, solana, dogecoin, cardano pa so izgubili okrog deset odstotkov vrednosti.

Večina vlagateljev, ki spremljajo tudi dnevnopolitično dogajanje, ima oči sicer uprte v kriptožetona v omrežju Solana, in sicer TRUMP in MELANIA. Gre za uradna kriptožetona, ki so ju prejšnji konec tedna izdali v krogih novega predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove žene Melanie Trump.

Uradni oznanili izdaj kriptožetonov Donalda in Melanie Trump Foto: X / Posnetek zaslona

Globoko rdeča Donald in Melania

Kriptožeton TRUMP je od cenovnega vrhunca v nedeljo izgubil okrog 46 odstotkov vrednosti in se v času nastanka tega prispevka giblje pri nekaj več kot 38 evrih. Kriptožeton MELANIA je medtem od ponedeljkovega vrhunca izgubil okrog dve tretjini vrednosti, cena trenutno znaša nekaj manj kot 4,5 evra.

Kriptožeton MELANIA je v zadnjih 24 urah izgubil okrog 60 odstotkov vrednosti, od vrhunca pa okrog 65 odstotkov. Foto: Coinmarketcap.com

Kot poroča portal Coindesk, je šlo v obeh primerih za množično odprodajo kriptožetonov, v katerih je velika večina vlagateljev videla priložnost za hiter zaslužek, in ne zgolj za hipno manipulacijo cene navzdol, saj je bil volumen trgovanja z obema kriptožetonoma gromozanski.

Večji poraženci so vlagatelji v MELANIO

Glede na objave na družbenem omrežju X so še posebej razočarani vlagatelji v kriptožeton MELANIA, saj so v zelo kratkem času izgubili precejšen del vrednosti naložbe. V rdečem so namreč tako rekoč vsi vlagatelji v MELANIO, ki kriptožetona niso pridobili ali še pred začetkom prodaje (t. i. insajderji s predkupno pravico) ali takoj po začetku trgovanja na točno določenih platformah.

Poslovnež in lastnik medijskega imperija Barstool Sports Dave Portnoy, ki se je hvalil, da je s kriptovaluto TRUMP naredil milijonček, je kriptožeton MELANIA prodal z dvestotimi tisočaki izgube:

Breaking. I sold $melania at a 200k loss. Can’t win em all. Shooters shoot. — Dave Portnoy (@stoolpresidente) January 20, 2025

Današnji pesimizem vlagateljev v kriptovalute je po navedbah poznavalcev tudi posledica dejstva, da Donald Trump, ki je v zadnjih tednih in mesecih kriptovalutam izražal podporo ter za pomembne položaje v Beli hiši in vladi predlagal znane zagovornike kriptovalut, teh ni niti z besedo omenil med svojim ponedeljkovim govorom ob inavguraciji.