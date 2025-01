Slovesen dan inavguracije novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je končal s tremi plesi, ki so se odvili na različnih lokacijah v Washingtonu. Na t. i. plesu vrhovnega poveljnika sta najprej zaplesala Trump in prva dama, nato so se jima na plesišču pridružili še podpredsednik JD Vance z ženo in Trumpovi otroci s svojimi spremljevalci. Sledil je ples s pripadniki vojske, med katerim je prva dama več kot očitno uživala. Svojemu soplesalcu se je smehljala, med plesom sta spregovorila tudi nekaj besed.

Donald in Melania Trump sta po dnevu, polnem dogodkov, najprej zaplesala na t. i. plesu vrhovnega poveljnika, kjer sta se jima na odru najprej pridružila tudi podpredsednik JD Vance in njegova žena Usha.

Na plesišču so se zavrteli tudi Trumpovi otroci, Ivanka Trump z možem Jaredom Kushnerjem, Tiffany Trump z izbrancem Michaelom Boulosom in Eric Trump z ženo Laro Trump.

Foto: Reuters

Trump in Melania ter JD Vance in njegova žena so nato zaplesali še s pripadniki vojske. Medtem ko je med plesom s svojim možem ohranila bolj resen obraz, se je prva dama med plesom z vojakom smehljala in več kot očitno uživala. Kdo je vojak, s katerim se je zavrtela Melania, za zdaj ni znano.

Foto: Profimedia

Trump v torto zarezal kar z mečem

V nagovoru zbranim se je Trump osredotočil na veličino ameriške vojske, ob koncu nastopa pa je kar z mečem razrezal ogromno torto. Ponudil jo je množici, nato pa se prepustil ritmom sebi ljube skupine YMCA, katere skladbe so začele odmevati iz zvočnika.

Foto: Reuters

Na kratko je, obkrožen z družinskimi člani, zbrane nagovoril tudi na drugem plesu, t. i. liberty ballu, pri čemer se je vrnil k več temam iz predhodnih dogodkov – napovedal je okrepitev pridobivanja "tekočega zlata" izpod nog občinstva, govoril o opredelitvi spola in obljubil okrepitev vojske.

Tretji in zadnji inavguracijski ples, t. i. starlight ball, je bil zaprt za medije. Na plesu je za glasbo poskrbel kantavtor Gavin DeGraw, po pričakovanjih pa so se tam zbrali Trumpovi največji donatorji.

Vse oči so bile uprte v Melanio

Medtem ko je Trump večer odplesal v smokingu, so bile pričakovano vse oči uprte v modne stajlinge njegove žene Melanie, nekdanje manekenke, ki je že v prvem mandatu pustila vtis s svojim prepoznavnim stilom in glamurjem.

V Belo hišo se je vrnila v dolgem temnomodrem plašču iz svile in volne, stisnjenim v pasu in z dvojnim zapenjanjem, ki ga je dopolnila s krilom iz enakega materiala in čevlji z visoko peto v enakem odtenku. Pika na i je bil izstopajoč, prav tako temno moder klobuk z belo obrobo, ki se je ujemala z barvo njene bluze. Njegovi krajci so zastirali pogled na oči vnovične prve dame ZDA.

Po oceni britanskega BBC je bila njena oprava hkrati resna in šik, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pa je izžarevala podobo skrivnostne ženske. Foto: Profimedia

Tako plašč kot krilo je oblikoval ameriški oblikovalec iz New Yorka Adam Lippes. "Tradicija predsedniške inavguracije pooseblja lepoto ameriške demokracije in danes smo imeli čast obleči našo prvo damo, gospo Melanio Trump," je v izjavi zapisal Lippes.

Poudaril je pomen ameriške izdelave. "Njeno opravo so izdelali nekateri od najboljših ameriških mojstrov in zelo sem ponosen, da lahko tako delo pokažemo svetu," je dodal. Klobuk je bil medtem delo newyorškega klobučarja Erica Javitsa.

Za njeno večerno opravo, ki naj bi bila nekoliko manj resna, a je ohranila ostrino, je medtem poskrbel njen stilist Herve Pierre. Melania je za plese oblekla do tal segajočo belo ozko obleko brez rokavov, ki jo je dopolnjeval črn trak, kot kača ovit okrog zgornjega dela in nato padajoč do tal.