Slovenci v lov za nujno zmago

Slovenska rokometna reprezentanca je po zmagah nad Kubo in Zelonortskimi otoki ter porazu proti Islandiji osvojila drugo mesto v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Za uvod glavnega dela tekmovanja jo danes ob 15.30 čaka Argentina, proti kateri je osvojitev dveh točk za napredovanje v izločilne boje nujna.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so športno priznali ponedeljkov poraz proti Islandcem. Zelo dobro se zavedajo napak, ki so jih storili v obračunu proti tradicionalnim tekmecem na mednarodni sceni, predvsem zaskrbljujoče so številne tehnične napake in dokaj slaba igra v napadu.

V nadaljevanju turnirja se tovrstne napake ne smejo ponoviti. V lovu za maksimalno število šestih točk, ki bi jim bržkone navrgle uvrstitev v četrtfinale, bodo prvi par točk naskakovali proti južnoameriškemu rokometnemu velikanu iz Argentine. V nadaljevanju jo nato čakati še tekmi v petek ob 18. uri z Egiptom, v nedeljo ob 20.30 pa še s Hrvaško.

Pred izločilnimi tekmami sta si najboljši izhodiščni položaj v skupini 4 izborila Egipt in Islandija. Obe izbrani vrsti sta zbrali po štiri točke, Slovenija in Hrvaška po dve, točkovna malha Zelenortskih otokov in Argentine pa je prazna.

Najboljši izbrani vrsti se bosta prebili v četrtfinale in se križali z najboljšima dvema iz skupine 2. V njej nastopajo Francija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Severna Makedonija in Katar.

SP v rokometu 2025, 9. dan

Sreda, 22. januar:

Lestvice:

