Ljubljansko moštvo je zadnjo tekmo ICE odigralo pred desetimi dnevi v Asiagu tesno zmagalo, pretekli teden je nato pričakovano na dveh polfinalnih tekmah državnega prvenstva izločilo HK Triglav Kranj in se uvrstilo v finale, danes pa ga čaka nadaljevanje med mednarodno druščino.

Olimpija bo zvečer na domačem ledu pričakala finalista zadnje sezone Celovec, ki vselej kotira visoko. Korošci so se po izjemnem decembru in začetku januarja, ko so na 14 tekmah le enkrat izgubili, močno povzpeli na lestvici. Trenutno so tretji, točko za drugim Bolzanom, ki jih je na zadnji tekmi ugnal po izvajanju kazenskih strelov.

Na drugi strani zeleno-beli zasedajo osmo mesto, za šestim (Linz), ki po rednem delu kot zadnje prinaša neposredno končnico, zaostajajo že za 14 točk. Ljubljanski tabor sicer še ima nekaj teoretičnih možnosti za šesterico, želijo pa si predvsem zadržati mesto, ki bo v dodatnih bojih (sedmo ali osmo) za končnico prineslo prednost domačega igrišča.

"Do februarskega premora naš čaka še pet tekem, že prva bo zelo dobra preizkušnja za nas, da po teh polfinalnih tekmah pridemo nazaj v ritem lige ICE. Vsaka točka bo za nas pomembna. Vemo, koliko nas loči do top šest, morda je malo nerealno, da bi prišli med prvih šest, vemo pa, da osmo mesto prinaša domač teren v pre-playoff. Celovec bo zelo dobra priložnost, da vidimo, kje smo, kaj moramo narediti, da se pripravimo na končnico in ujamemo ta ritem," pred večernim dvobojem pravi glavni trener domačega moštva Andrej Tavželj, ki je kariero februarja lani končal prav v Celovcu, kjer je nosil dres druge koroške zasedbe v Alpski ligi, dobil pa tudi igralsko priložnost za Celovec v ligi ICE in ligi prvakov.

Tavžlju bo danes v tem tekmovanju prvič asistiral David Rodman, nasproti pa jima bo stal nekdanji reprezentančni soigralec Jan Muršak. Sedemintridesetletnik na zadnji tekmi Celovca zaradi bolezni ni igral, a bo tokrat, kot so zapisali na uradni spletni strani kluba, pripravljen. Član Celovčanov je tudi Luka Gomboc, a mlajši napadalec je že dlje časa v postopku rehabilitacije.

To bo četrti obračun Olimpije in Celovca to sezono, na uvodnem so Ljubljančani zmagali v gosteh (v podaljšku), nato pa so se dvakrat veselili Korošci (7:5, 3:1).

