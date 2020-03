Treba bo "resetirati" šport

Slovenska tiskovna agencija je v današnji virtualni konferenci, ki jo je povezovala Martina Kolenc Novak, gostila Boštjana Nachbarja (nekdanjega košarkarja, zdaj generalnega direktorja združenja košarkarjev Evrolige - ELPA), Tomaža Ambrožiča (direktorja Sport media focus) in Blaža Perka (generalnega sekretarja pri Olimpijskem komiteju Slovenije - OKS), ki so razglabljali o nastalih negativnih in pozitivnih plateh zaradi pandemije koronavirusa.

Športni dogodki so se skoraj po vsem svetu zaustavili. V nekaterih panogah so se odločili za predčasen konec tekmovanj. Tako evropsko nogometno prvenstvo kakor tudi olimpijske igre so na primer prestavili na leto 2021.

Pot v neznano

O tem, kaj prinaša prekinitev v širšem smislu, je Perko dejal: "Neznano. Vsi sistemi so se enkrat ustavili. Vse se bo prilagajalo novemu stanju. Nobeden od deležnikov ne ve, kako bo. Nihče ne ve, kako se bo koronavirus razvijal in kdaj bo postalo varno za tekmovalce, gledalce in osebe, ki so del tega pogona. Po našem vedenju je še neznanka. Počakati bo treba, da se stvari v zdravstvenem smislu umirijo, in bomo videli, kje začeti."

Govorci na virutalni konferenci so bili Boštjan Nachbar (levo zgoraj), povezovalka Martina Kolenc Novak (desno zgoraj), Blaž Perko (levo spodaj) in Tomaž Ambrožič (desno spodaj). Foto: STA

Zaradi pandemije, ki vlada po svetu, se bodo marsikateri klubi in društva znašli v nelagodnem finančnem položaju. Kriza je doletela gospodarstvo, posledice pa bo čutil tudi šport.

"V tem trenutku je težko govoriti o vseh posledicah in kam pravzaprav gremo. Dejstvo je, da se vsi zavedamo, da vstopamo na neznano področje. Bojim se, da bo šport trpel posledice več časa kot druga področja. Tudi ko se bodo stvari organizirale, okolje ne bo takšno kot pred pandemijo. Gledalci ne bodo takoj, ko se bodo odprle šole, odhajali na športne tribune. Te bodo nekaj časa samevale. To bo pustilo nekatere posledice," poudarja Ambrožič.

Pomoč države

Zaradi koronavirusa so na udaru klubi, s tem pa vsi zaposleni, ki bodo krizo občutili na svoji koži.

"Smo v obdobju neznank. To se je pokazalo v košarki, kako nesoglasno so se odzvali na položaj. Težave z virusom države čutijo v različnih časovnih okvirih. Še do danes ni soglasja, kaj igralcem dovoliti in kaj ne. Ali gredo lahko domov ali ne. V Španiji je to sprto z realnostjo. Verjamejo, da se bo sezona po določenem času nadaljevala. Klubi se ne želijo spraviti v položaj, da se igralci ne bi mogli vrniti, kar pa je trenutno drugotnega pomena. Kar zadeva pogodbe, je še neraziskano. Prizadevamo si, da bi dosegli kolektivni dogovor, pod katerimi pogoji se lahko zmanjšujejo plače. Nekateri klubi, ki bodo obubožali, temu dogovoru ne bodo šli nasproti in bodo individualno reševali svoje težave, pravice pa bodo vse strani iskale na mednarodnih sodiščih," je mnenja Nachbar.

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je že pozval državo, naj ne pozabi na šport. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zaradi gospodarske krize se lahko zgodi, da bi marsikateri klub ali celo kakšna od panožnih zvez morala zapreti vrata. In pri tem bo pomoč države pomembna, poudarja Perko: "Državi smo poslali poziv, da pri reševanju krize ne pozabi na šport. V mislih imamo na vso društveno sfero. Ena od pobud je, da bi imeli sponzorji, ki vlagajo v šport, določeno davčno olajšavo, spodbudo. Preverjali smo, kako delajo drugod po Evropi. Vse države so se odzvale na podoben način in dale podporo za športni sektor."

"Šport naj se loči, ustanovi naj se urad za šport"

Šport je velik posel, ki je zaradi nastalega položaja šel iz svojih okvirjev. Kot pravi Ambrožič, bo vsaj pet let potrebnih, da se bo vrnil v iste tirnice.

Tomaž Ambrožič predlaga ustanovitev urada za šport. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Šport je ljudem v navdih. Morda se bomo šele zdaj zavedali, kako močna panoga je šport v svetu in tudi pri nas v Sloveniji. Šport se bo moral resetirati. Idealna priložnost je, da to naredimo. Prineslo bo dobre in slabe vidike. Če gledam skozi perspektivo športa v Sloveniji, so bile stvari utečene in jih je bilo težko spreminjati. Primer, da smo dali za odstranitev cestninskih postaj 45 milijonov evrov, za ves vrhunski šport pa 21 milijonov evrov, je treba vzeti v obzir. Predlagal bi, da se šport izvzame s področja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Naj se ustanovi urad za šport, kot je drugod. Znotraj trenutnega ustroja pomeni šport vsega dva odstotka prihodkov. Ne bom rekel, da je šport zanemarjen. Če bi imel šport poseben status, kot ga ima na primer na Hrvaškem, bi lahko bil v drugačnem položaju. Na novo bi bilo treba definirati javne vire. Pogledati pobude, ki so bile podane pri davčnih olajšavah. Da se na račun nekaterih trošarin podjetjem omogoči možnost večjega vlaganja v šport. Če obstaja pravi čas, da se to spremeni, je to zdajšnji. Tako bi lahko pomagali športu," razmišlja Ambrožič.

Čas za spremembe

"To je priložnost, da sisteme prevetrimo, pogledamo, kaj je mogoče popraviti, spremeniti, racionalizirati, na drugi strani pa omogočati bolj zdrav razvoj športa. Najbolj skomercializiran, profesionalni šport gre v smer vrtoglavih zneskov. Športniki, pravijo, so srce olimpijskih iger, ampak na prestavitev letošnjih v korist športnikov smo kar dolgo čakali. Prav športniki pa so bili pri tem v največji negotovosti. Toda za korenit premislek in spremembe morda potrebujemo malo več časa, kot pa da bi po mesecu, dveh šli čisto drugače naprej. Ljudje hitro pozabljamo," pravi Perko.

Boštjan Nachbar se strinja, da je morda prišel čas, da se pritisne gumb "reset". Foto: Vid Ponikvar

Da je čas za pritisk na gumb "reset", se strinja tudi Nachbar: "Dajemo sporočilo, da je ta trenutek pravi, da se naredijo spremembe. Da se stvari postavijo na novo, na drugačen način. Morda je priložnost, da se počistijo organizacije, klubi, tekmovanja, ki so delovali na načine, ki za športnike niso bili dobri. Morda je to priložnost za 'reset', da se v prihodnji sezoni dela z nižjimi proračuni. To prinaša zdravo, bolj pregledano, predvsem pa boljše delovanje."